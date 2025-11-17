Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrolünde buluştuğu “Sakıncalı”, dünya prömiyerini Venedik’te yaptıktan sonra ekrana gelmek için gün sayıyor. Seyircilerin merakla beklediği dizinin yayın tarihi ve hangi kanalda başlayacağı nihayet belli oldu. Yeni dizi, güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Gold Film imzalı “Sakıncalı”, son günlerde dizi gündeminin en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün, senaryosunu ise Ayça Üzüm’ün üstlendiği yapım, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle dikkat çekiyor.

SAKINCALI DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

“Sakıncalı”nın yayın tarihi artık resmen belli oldu. Dizi, 19 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yapım, Türkiye’de yayına girmeden önce uluslararası platformda tanıtıldı ve Venedik’te yapılan dünya lansmanıyla geniş bir ilgi topladı.

Dizi için yapılan paylaşımlar ve afiş gönderileri, sosyal medyada şimdiden büyük etkileşim alıyor. Özellikle başrol oyuncularının hayranları, ilk bölümü heyecanla bekliyor.

SAKINCALI DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Dizi, yayın hayatına Çarşamba günleri başlıyor. Çarşamba akşamları reyting rekabetinde Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizisiyle yarışacak. Dizinin performansı şimdiden merak konusu oldu.

Kanal tarafından yapılan açıklamada dizinin saat 20.00’de yayınlanacağı, ilk bölüm için özel tanıtım içeriklerinin de gün içinde ekrana geleceği belirtildi. Böylece seyirciler, tanıtımlardan hikayeye dair daha fazla ipucu alabilecek.

SAKINCALI DİZİSİ KONUSU NE?

“Sakıncalı”, çocuğunu kaybettikten sonra hayatı altüst olan Süreyya’nın yeniden ayağa kalkma çabasına odaklanıyor. Özge Özpirinçci’nin oynadığı Süreyya karakteri, adalet arayışı ile intikam duygusu arasında sıkışmış bir kadının içsel mücadelesini ekrana taşıyor.

Dizide kayıp, öfke, dayanışma ve yeniden doğuş temaları iç içe ilerliyor. Süreyya’nın karanlıktan çıkma hikayesi toplumsal anlamda önemli noktalara değiniyor.

