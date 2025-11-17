Depolanan tarım ürünlerinde zararlı organizmalarla mücadelede sıkça kullanılan alüminyum fosfit, son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Fosfin gazı açığa çıkaran bu kimyasal, yanlış kullanıldığında birkaç dakika içinde ağır sonuçlara sebep olabilir.

Tarım ve depolama sektöründe yaygın olarak tercih edilen alüminyum fosfit, güçlü etkisi kadar yüksek riskleriyle de biliniyor. Nemle temas ettiğinde fosfin gazı oluşturan bu madde, yanlış uygulandığında ölümcül zehirlenmelere neden olabiliyor.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR?

Alüminyum fosfit, katı formda üretilen ve özellikle tahıl, bakliyat, tütün, kuru yemiş gibi depolanan ürünlerde zararlı böcek ve kemirgenlerle mücadelede kullanılan bir fumiganttır. Tablet, granül veya toz şeklinde satılan bu kimyasal, neme temas ettiği anda fosfin gazı yayarak zararlıların solunum sistemini felç eder. Etkisi hızlı olduğu için depolama tesislerinde sıklıkla tercih edilir.

Bu madde tarım ürünlerinde ekonomik kayıpları azaltmak amacıyla kullanılmasına rağmen yanlış uygulama ciddi tehlikeler doğurabilir. Fosfin gazı düşük dozlarda bile zehirleyici olduğundan uygulama alanının tamamen kapalı olması, işlem sırasında koruyucu ekipman kullanılması ve uygulama sonrası alanın uzun süre havalandırılması gerekir. Profesyonel gereklilik ve yüksek toksisite nedeniyle alüminyum fosfit yalnızca eğitimli kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Alüminyum fosfit nedir, zehirlenme belirtileri neler? Panzehiri var mı merak ediliyor

ALÜMİNYUM FOSFİT ZEHİRLENME BELİRTİLERİ NELER?

Alüminyum fosfite bağlı zehirlenmenin temel nedeni fosfin gazının solunmasıdır. Gaz, vücuda girdikten sonra hücresel enerji üretimini engelleyerek çok kısa sürede hayati organların işleyişini bozar. Bu nedenle belirtiler hızla ortaya çıkar ve kısa sürede ağırlaşabilir.

Zehirlenme belirtileri arasında şiddetli mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve nefes darlığı öne çıkar. Hastalar göğüs ağrısı, kalp ritim bozukluğu ve bilinç bulanıklığı gibi ciddi şikayetler yaşayabilir. Zehirlenme ilerlediğinde dolaşım bozukluğu ve şok tablosu görülebilir. Fosfin gazının yüksek toksisitesi nedeniyle belirtilerin ortaya çıkması durumunda acil tıbbi müdahale hayati önem taşır.

ALÜMİNYUM FOSFİT PANZEHİRİ VAR MI?

Uzmanlara göre alüminyum fosfit zehirlenmesi için bilinen özel bir panzehir bulunmuyor. Bu nedenle tedavi, antidot uygulaması yerine hastanın hayati fonksiyonlarını korumaya yönelik destekleyici yöntemlerle sürdürülüyor. Solunum desteği, dolaşımın dengelenmesi, kan basıncının kontrolü ve oluşan asidozun düzeltilmesi ilk müdahale aşamalarını oluşturuyor.

Bu nedenle hem çiftçilerin hem de depolama tesislerinin alüminyum fosfiti yalnızca ruhsatlı ürünlerle ve profesyonel ekipler eşliğinde kullanması gerektiği sık sık vurgulanıyor. Özellikle kaçak ve etiketsiz ürünlerde gaz yoğunluğunun kontrolsüz olması tehlikeyi birkaç kat artırıyor.

İREM ÖZCAN

