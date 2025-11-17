Sinop Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun şoförü, önünden geçen yaşlı kadını ezdi. Kadın hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün saat 14.30 sıralarında Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta, Sinop Belediyesi'ne ait 57 KE 273 plakalı çöp kamyonunu kullanan Ekrem D., çöp topladıktan sonra aracı yeniden hareket ettirdi.

ORACIKTA CAN VERDİ

Bu sırada kamyonun önünden geçmekte olan Fikriye Özdemir'i (66) fark etmeyen sürücü, kadına çarptı. Yaşlı kadına çarparak altına alan kamyon, üzerinden geçti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı kadının feci ölümü! Çöp kamyonunun altında kaldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun yaşlı kadını altına aldığı ve üzerinden geçtiği anlar tüm açıklığıyla görülüyor. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZDE NUR BAYAR

