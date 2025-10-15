Sakıncalı dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Özge Özpirinççi ve Salih Bademci başrolde!

Ekranların yeni iddialı projelerinden biri olan “Sakıncalı”, etkileyici hikayesiyle sezonun en çok konuşulan yapımları arasına girmeye aday. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrolleri paylaştığı dizi, gösterim öncesi uluslararası platformlarda da yankı uyandırdı. İlk kez bir Türk dizisi için Venedik’te gala düzenlenirken, yapım daha başlamadan Rusya’ya satıldı.

SAKINCALI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Gold Film imzalı yapımın başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci yer alıyor. İkilinin yanı sıra dizide Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin, Lidya Atlik, Seray Özkan, Umay Anadolu, Miray Akay, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi oyuncular bulunuyor.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu dizinin senaryosu Ayça Üzüm kaleme alıyor. Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği dizi, güçlü kadrosuyla dramatik bir hikayeyi ekrana taşımaya hazırlanıyor.

SAKINCALI DİZİSİ KONUSU NE?

“Sakıncalı”, çocuğunu kaybettikten sonra hayatla yeniden mücadele etmeye çalışan Süreyya’nın (Özge Özpirinçci) hikayesini konu alıyor. Adalet ve intikam duygularının iç içe geçtiği dizi, bir annenin yaşadığı kayıptan sonra kendini bulma sürecini gözler önüne seriyor.

SAKINCALI DİZİSİ YAYIN TARİHİ

NOW ekranlarında yayınlanacak “Sakıncalı” dizisinin Kasım ayında ekran macerasına başlaması bekleniyor.

Dizi, yayın öncesi tanıtımlarıyla şimdiden büyük ilgi topladı. Venedik’te yapılan tanıtımda ilk bölümden 25 dakikalık özel bir kolaj gösterildi ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Etkinlik sonrası dizinin Rusya’ya satıldığı öğrenildi.

SAKINCALI DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dizi, NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Gold Film imzalı yapım, kanalın yeni sezon projeleri arasında en iddialı yapımlardan biri olarak gösteriliyor.