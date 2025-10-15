Saatler ne zaman geri alınacak, 2025 kış saati uygulaması geri gelecek mi sorusu gündemde yerini tekrar aldı. Türkiye’de 2016 yılından bu yana kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması hakkında bu seneki karar merak ediliyor.

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Ekim ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte Türkiye genelinde vatandaşların gündeminde yine aynı soru yer aldı. Saatler ne zaman geri alınacak merak edilirken Türkiye’de 2016 yılından bu yana geçerli olan kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle bu yıl da saatler geri alınmayacak.

2025 KIŞ SAATİ UYGULAMASI GERİ GELECEK Mİ?

Türkiye’de 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi. Alınan kararla birlikte her yıl Ekim ayında saatlerin bir saat geri alınması uygulamasına son verildi. 2025 yılı için de herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yurtta bu yıl da kış saati uygulaması geri gelmeyecek.

TÜRKİYE’DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALDIRILDI?

Kış saati uygulaması ülkemizde 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırıldı. Kararda yer alan “30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00’te saatlerin bir saat geri alınması” ibaresi iptal edildi ve ileri saat uygulamasının yıl boyunca sürdürülmesi kararlaştırıldı.

AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Avrupa ülkelerinde yaz ve kış saati uygulamaları hala devam ediyor. 2025 yılında Avrupa’da saatler 27 Ekim Pazar gecesi saat 04.00’te bir saat geri alınacak. Avrupa ülkeleri kış saati uygulamasına geçerek GMT+2 zaman dilimine dönecek.

ABD’de ise değişiklik 2 Kasım Pazar sabahı yapılacak. Türkiye ise Avrupa’dan farklı olarak kalıcı yaz saatinde kalmayı sürdürecek.