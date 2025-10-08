Saatler geri alınacak mı, ne zaman, Türkiye kış saatine geçecek mi merak ediliyor. Avrupa ve Amerika bu ay içinde saatleri geri almaya hazırlanırken Türkiye’nin kış saati uygulaması da gündemde.

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de saatlerin geri alınmasıyla ilgili tartışmalar her yıl sonbaharın yaklaşmasıyla yeniden gündeme geliyor. 2025 yılı içinse Türkiye’de saatlerin geri alınması söz konusu değil. 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıylşa ülke genelinde kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti.

Karar gereği Türkiye yıl boyunca aynı saat dilimini (GMT+3) kullanmaya devam ediyor. Bu yıl da ülkemizde saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 2025 yılı kış saati uygulaması Ekim ayı sonunda başlayacak. Avrupa’da 26 Ekim 2025 Pazar günü saatler bir saat geri alınrırken ABD’de saat değişikliği 2 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Türkiye ise saatleri geri almayacak.

SAATLER GERİ Mİ ALINACAK İLERİ Mİ?

Türkiye’de saatler artık ne ileri ne de geri alınıyor. Kalıcı yaz saati uygulaması kapsamında yılın 12 ayı boyunca aynı saat dilimi kullanılıyor.

TÜRKİYE KIŞ SAATİNE GEÇECEK Mİ?

Türkiye 2025 yılında da kış saatine geçmeyecek. 7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete kararıyla yürürlüğe giren uygulamaya göre ülkemizde yıl boyu “kalıcı yaz saati” uygulanıyor.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tüketimini azaltmak için kalıcı yaz saatine geçildi.