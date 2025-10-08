Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Saatler geri alınacak mı, ne zaman, Türkiye kış saatine geçecek mi?

Saatler geri alınacak mı, ne zaman, Türkiye kış saatine geçecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Saatler geri alınacak mı, ne zaman, Türkiye kış saatine geçecek mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her yıl sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişinin aklında aynı soru beliriyor: “Bu yıl saatler geri alınacak ne zaman, Türkiye kış saatine geçecek mi?” 2025 yılı Ekim ayına girilmesiyle birlikte Türkiye’de kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği yeniden gündeme geldi.

Saatler geri alınacak mı, ne zaman, Türkiye kış saatine geçecek mi merak ediliyor. Avrupa ve Amerika bu ay içinde saatleri geri almaya hazırlanırken Türkiye’nin kış saati uygulaması da gündemde.

Saatler geri alınacak mı, ne zaman, Türkiye kış saatine geçecek mi? - 1. Resim

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de saatlerin geri alınmasıyla ilgili tartışmalar her yıl sonbaharın yaklaşmasıyla yeniden gündeme geliyor. 2025 yılı içinse Türkiye’de saatlerin geri alınması söz konusu değil. 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıylşa ülke genelinde kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti.

Karar gereği Türkiye yıl boyunca aynı saat dilimini (GMT+3) kullanmaya devam ediyor. Bu yıl da ülkemizde saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Saatler geri alınacak mı, ne zaman, Türkiye kış saatine geçecek mi? - 2. Resim

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 2025 yılı kış saati uygulaması Ekim ayı sonunda başlayacak. Avrupa’da 26 Ekim 2025 Pazar günü saatler bir saat geri alınrırken ABD’de saat değişikliği 2 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Türkiye ise saatleri geri almayacak.

Saatler geri alınacak mı, ne zaman, Türkiye kış saatine geçecek mi? - 3. Resim

SAATLER GERİ Mİ ALINACAK İLERİ Mİ?

Türkiye’de saatler artık ne ileri ne de geri alınıyor. Kalıcı yaz saati uygulaması kapsamında yılın 12 ayı boyunca aynı saat dilimi kullanılıyor. 

Saatler geri alınacak mı, ne zaman, Türkiye kış saatine geçecek mi? - 4. Resim

TÜRKİYE KIŞ SAATİNE GEÇECEK Mİ?

Türkiye 2025 yılında da kış saatine geçmeyecek. 7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete kararıyla yürürlüğe giren uygulamaya göre ülkemizde yıl boyu “kalıcı yaz saati” uygulanıyor.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tüketimini azaltmak için kalıcı yaz saatine geçildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Semerkand Vakfı "Mevlid-i Nebi 1500. Yıl" programlarına başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gümüş fiyatı anlık bugün ne kadar? 8 Ekim 2025 Gümüş gram ve ons fiyatı - HaberlerGümüş fiyatı anlık bugün ne kadar? 8 Ekim 2025 Gümüş gram ve ons fiyatı8 Ekim Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu? - Haberler8 Ekim Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu?Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 tercih sonuç tarihi belli oldu mu? - HaberlerSağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 tercih sonuç tarihi belli oldu mu?Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında? Oynadığı filmler ve diziler araştırılıyor - HaberlerSude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında? Oynadığı filmler ve diziler araştırılıyorCan Borcu bu akşam var mı? 8 Ekim ATV yayın akışı belli oldu - HaberlerCan Borcu bu akşam var mı? 8 Ekim ATV yayın akışı belli olduPassolig kalktı mı, maçlarda Passolig hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi - HaberlerPassolig kalktı mı, maçlarda Passolig hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...