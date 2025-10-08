Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında? Oynadığı filmler ve diziler araştırılıyor

Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında? Oynadığı filmler ve diziler araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında? Oynadığı filmler ve diziler araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak Zembilli dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sude Zülal Güler ismi gündeme geldi. Genç oyuncunun oynadığı filmler ve TV diziler araştırılırken Sude Zülal Güler yaşı, kariyeri ve biyografisi merak edilen konular arasında yer aldı.

24 yaşındaki genç oyuncu Sude Zülal Güler ismi magazin gündeminde konuşulmaya başlandı. Çocuk yaşlarda başladığı kariyeriyle önemli yapımlarda yer alan isim, son olarak Zembilli dizisinde başrol olarak yer aldı. 

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da doğan Sude Zülal Güler Makedonya kökenlidir. Oyunculuk kariyerine ise 12 yaşında başladı. Erken yaşlarda yeteneğiyle ön plana çıkan Güler, Muhteşem Yüzyıl, Şeref Sözü, Gülümse Kaderine gibi dizilerde rol aldı. 24 yaşındaki oyuncu özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında? Oynadığı filmler ve diziler araştırılıyor - 1. Resim

SUDE ZÜLAL GÜLER OYNADIĞI FİLMLER VE TV DİZİLERİ

TV dizileri:

Mayıs Kraliçesi - 2015-2016

Muhteşem Yüzyıl Kösem - 2016

İsimsizler - 2017

Şeref Sözü - 2020

Kazara Aşk - 2021

Gülümse Kaderine - 2022

Tozluyaka - 2022

Gönül Dağı - 2023

Bir Sevdadır - 2024

Zembilli - 2025

Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında? Oynadığı filmler ve diziler araştırılıyor - 2. Resim

İnternet projeleri:

Öğrenci Evi - 2021

Rüzgarlı Pazar - Yakında

Filmler:

Keşif - 2018

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Myanmar'da katliam! Ordu, göstericilerin üzerine paraşütle bomba attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Can Borcu bu akşam var mı? 8 Ekim ATV yayın akışı belli oldu - HaberlerCan Borcu bu akşam var mı? 8 Ekim ATV yayın akışı belli olduPassolig kalktı mı, maçlarda Passolig hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi - HaberlerPassolig kalktı mı, maçlarda Passolig hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesiSema Silkin Ün kimdir, hangi partiden? Özgürlük Filosu'nda yer alıyordu - HaberlerSema Silkin Ün kimdir, hangi partiden? Özgürlük Filosu'nda yer alıyorduZeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor - HaberlerZeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyorNecmettin Çalışkan kimdir, nereli ve hangi partiden? Özgürlük filosunda yer alan isim gündemde - HaberlerNecmettin Çalışkan kimdir, nereli ve hangi partiden? Özgürlük filosunda yer alan isim gündemdeABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı? Son durum gelişmeleri gündemde - HaberlerABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı? Son durum gelişmeleri gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...