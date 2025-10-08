Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında? Oynadığı filmler ve diziler araştırılıyor
Son olarak Zembilli dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sude Zülal Güler ismi gündeme geldi. Genç oyuncunun oynadığı filmler ve TV diziler araştırılırken Sude Zülal Güler yaşı, kariyeri ve biyografisi merak edilen konular arasında yer aldı.
24 yaşındaki genç oyuncu Sude Zülal Güler ismi magazin gündeminde konuşulmaya başlandı. Çocuk yaşlarda başladığı kariyeriyle önemli yapımlarda yer alan isim, son olarak Zembilli dizisinde başrol olarak yer aldı.
SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da doğan Sude Zülal Güler Makedonya kökenlidir. Oyunculuk kariyerine ise 12 yaşında başladı. Erken yaşlarda yeteneğiyle ön plana çıkan Güler, Muhteşem Yüzyıl, Şeref Sözü, Gülümse Kaderine gibi dizilerde rol aldı. 24 yaşındaki oyuncu özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
SUDE ZÜLAL GÜLER OYNADIĞI FİLMLER VE TV DİZİLERİ
TV dizileri:
Mayıs Kraliçesi - 2015-2016
Muhteşem Yüzyıl Kösem - 2016
İsimsizler - 2017
Şeref Sözü - 2020
Kazara Aşk - 2021
Gülümse Kaderine - 2022
Tozluyaka - 2022
Gönül Dağı - 2023
Bir Sevdadır - 2024
Zembilli - 2025
İnternet projeleri:
Öğrenci Evi - 2021
Rüzgarlı Pazar - Yakında
Filmler:
Keşif - 2018