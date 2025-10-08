ABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı? Son durum gelişmeleri gündemde

ABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı soruları gündemde yerini aldı. Trump, hükümet açıldıktan sonra müzakerelere başlayabileceğini söylerken Demokrat liderler ise hükümetin açılmasını ve sağlık sübvansiyonları ile Medicaid kesintileri konularının ele alınmasını şart koşuyor.

ABD HÜKÜMETİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında hükümeti yeniden açacak bir anlaşma sağlanamadı. Geçici bütçe tasarıları Senato’da reddedildi ve taraflar bilhassa sağlık hizmetleri sübvansiyonları konusunda uzlaşmaya varmadıkça kapanmanın devam edeceği bildiriliyor.

Başkan Trump ve Kongre liderleri, hükümetin açılması için gerekli adımları atmak konusunda henüz somut bir yol haritası açıklamadı.

ABD HÜKÜMETİ NEDEN KAPANDI?

Hükümetin kapanmasına Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler arasında bütçe ve sağlık hizmetleri sübvansiyonları konusundaki anlaşmazlık neden oldu. Demokratlar, 2025 sonunda sona erecek sağlık sübvansiyonlarının uzatılmasını talep ederken, Cumhuriyetçiler bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmadı.

Taraflar, geçici bütçe tasarıları ve kısa vadeli önlemler üzerinde uzlaşamadığı için federal kurumlar faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.