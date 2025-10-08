Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı? Son durum gelişmeleri gündemde

ABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı? Son durum gelişmeleri gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı? Son durum gelişmeleri gündemde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı merak ediliyor. Hükümet Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ikinci haftasını dolduran kapanma sürecini sürdürüyor. Başkan Donald Trump, sağlık hizmetleri sübvansiyonları konusunda Demokratlarla görüşmeye açık olduğunu ifade etti, ancak bunun için öncelikle geçici bütçe tasarısının onaylanması ve hükümetin yeniden açılması gerektiğini belirtti.

ABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı soruları gündemde yerini aldı. Trump, hükümet açıldıktan sonra müzakerelere başlayabileceğini söylerken Demokrat liderler ise hükümetin açılmasını ve sağlık sübvansiyonları ile Medicaid kesintileri konularının ele alınmasını şart koşuyor.

ABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı? Son durum gelişmeleri gündemde - 1. Resim

ABD HÜKÜMETİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında hükümeti yeniden açacak bir anlaşma sağlanamadı. Geçici bütçe tasarıları Senato’da reddedildi ve taraflar bilhassa sağlık hizmetleri sübvansiyonları konusunda uzlaşmaya varmadıkça kapanmanın devam edeceği bildiriliyor.

Başkan Trump ve Kongre liderleri, hükümetin açılması için gerekli adımları atmak konusunda henüz somut bir yol haritası açıklamadı.

ABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı? Son durum gelişmeleri gündemde - 2. Resim

ABD HÜKÜMETİ NEDEN KAPANDI?

Hükümetin kapanmasına Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler arasında bütçe ve sağlık hizmetleri sübvansiyonları konusundaki anlaşmazlık neden oldu. Demokratlar, 2025 sonunda sona erecek sağlık sübvansiyonlarının uzatılmasını talep ederken, Cumhuriyetçiler bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmadı.

Taraflar, geçici bütçe tasarıları ve kısa vadeli önlemler üzerinde uzlaşamadığı için federal kurumlar faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Madrid'de 6 katlı bina çöktü! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerGalatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak?ABD'ye devredileceği iddia edilmişti asılsız çıktı! Nadir Toprak Elementleri sahası ile ilgili resmi açıklama geldi - HaberlerABD'ye devredileceği iddia edilmişti asılsız çıktı!Etimesgut su kesintisi sorgulama: 8 Ekim Etimesgut'ta sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - HaberlerEtimesgut su kesintisi sorgulama: 8 Ekim Etimesgut'ta sular ne zaman gelecek, saat kaçta?Ronaldo'nun serveti ne kadar? Ünlü futbolcu tarihe geçti! - HaberlerRonaldo'nun serveti ne kadar? Ünlü futbolcu tarihe geçti!Kuruluş Osman bu akşam var mı? Mert Yazıcıoğlu başrolde! - HaberlerKuruluş Osman bu akşam var mı? Mert Yazıcıoğlu başrolde!İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: 2764 sürekli işçi alımı şartları neler? - HaberlerİŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: 2764 sürekli işçi alımı şartları neler?
Sonraki Haber Yükleniyor...