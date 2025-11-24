İstanbul Bağcılar'da sipariş götüren motosikletli kuryenin önünü kesen şahıslar, kemerle saldırdı. Korkunç anlar anbean kaydedildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Demirkapı Mahallesi'nde; alkollü olduğu iddia edilen iki şahıs, birine benzettikleri motosikletli kuryenin önünü kesti.

Şahıslardan biri kurye ile tartışırken, diğeri kemer ile saldırmaya çalıştı. Saldırganlardan kaçan kurye, polise giderek şikayetçi oldu. O anlar kameraya yansıdı.

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası