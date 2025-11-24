Azerbaycan’ın başkenti Bakü, sabah saatlerinde bir iş merkezinde meydana gelen patlamayla sarsıldı. Kentte paniğe yol açan olayda 5 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Binada arama–kurtarma çalışmaları sürerken, 7 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Patlamanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü bu sabah büyük bir patlamayla sarsıldı. Narimanov semtindeki A. Rajabli Caddesi’nde bir iş merkezinde saat 09.00 civarında meydana gelen patlama, çevrede paniğe yol açtı. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda acil sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü, sabah saatlerinde bir iş merkezinde meydana gelen patlamayla sarsıldı. Kentte paniğe yol açan olayda 5 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Binada arama–kurtarma çalışmaları sürerken, 7 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Patlamanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMLARI CİDDİ

Klinik Tıp Merkezi’ne kaldırılan yaralılardan birinin erkek olduğu ve termal yanık teşhisi konduğu açıklandı. Diğer dört kişinin biri erkek üçü kadın olmak üzere vücudunun farklı bölgelerinde çoklu yaralanmalar bulunduğu bildirildi. Yaralıların tedavisi sürerken durumlarının orta ile ağır seviyede olduğu ifade edildi.

PATLAMADA TOPLAM 7 KİŞİ ZARAR GÖRDÜ

Resmî kaynaklar, patlamada toplam 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra hastanelere nakledildi.

OLAY SONRASI GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İçişleri Bakanlığı, patlamanın ardından bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin çevreyi güvenli hâle getirdiğini, olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığını açıkladı.

Acil Durumlar Bakanlığı (MES) da “112” Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimin ulaşmasıyla birlikte Devlet Yangın Koruma Servisi, Özel Riskli Kurtarma Servisi ve Bakü Bölge Merkezi ekiplerinin hızla bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Ekipler binada arama ve güvenlik taraması yaptı.

TAHLİYE EDİLENLER VAR

Patlama sonrası yoğun duman nedeniyle binada kalan kişilerin tahliye edildiği, kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle birçok kişinin güvenli noktaya çıkarıldığı aktarıldı.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, patlamanın çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Binada gaz kaçağı, elektrik arızası veya kasıt ihtimalleri üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Azerbaycan kolluk kuvvetleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerine kriminal inceleme ekipleri yönlendirildi ve iş merkezinin çevresi tamamen kapatıldı.

Bakü’nün en yoğun bölgelerinden birinde meydana gelen patlamayla ilgili yeni bilgilerin gün içinde paylaşılması bekleniyor.

MÜZEYYEN BIYIK

