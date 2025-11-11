Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı! "Kardeş Türkiye’nin acısı bizim acımızdır”

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü duyurdu.

Kazanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mektubu göndererek, Türkiye’nin acısı bizim acımızdır” ifadelerini kullandı.

Aliyev mektubuna “Sevgili Kardeşim” hitabıyla başlayarak şu ifadeleri kullandı: "Gence'den kalkan ve Türkiye Kara Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza yapması sonucu askerlerin hayatını kaybetmesi haberi bizi derinden üzdü. Bu zor zamanlarda acınızı paylaşıyor, yaşanan trajedi nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına kendi adımdan ve Azerbaycan halkı adına derin üzüntülerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin."

GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI OLAY YERİNE GİDİYOR

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 askeri kargo uçağının düştüğü bölgeye hareket etti.

Gürcü yetkililerin olay yerinde Türk ve Azerbaycanlı askeri temsilcilerle koordineli biçimde incelemelerde bulunacağı paylaşıldı

İLK OLARAK GÜRCİSTAN MEDYASI DUYURDU

Gürcistan basını, Salı günü Türkiye’ye ait olduğu belirtilen askeri bir uçağın Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında düştüğünü bildirdi. Imedi TV, olayın görüntülerini elde ettiğini ve detayların doğrulanması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

MSB DOĞRULADI

Kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kazayı doğruladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C-130 askerî kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."