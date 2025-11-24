Bartın'da Murat Soyöz idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak 4 metreden dere yatağına devrildi. Meydana gelen kazada Murat Soyöz ve eşi Gülizar Soyöz hayatını kaybetti.

Murat Soyöz (57) idaresindeki otomobil, Çamaltı köyü mevkiinde yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden dere yatağına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ön kısmı suya gömülen araçtan itfaiye erleri tarafından çıkarılan sürücü ve eşi Gülizar Soyöz'ün (54) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Otomobilin arka koltuğunda bulunan ve yaralanan Gülfidan Ö. ise ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

