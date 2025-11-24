Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Avrupa’nın en popüler şehirlerinden biri, yeni bir “turist vergisi” uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. Parlamento süreci tamamlanır tamamlanmaz, konaklama yapan tüm ziyaretçilere gecelik ek ücret yansıtılacak. Otellerden hostellere kadar geniş kapsamlı uygulanacak vergi, şehirdeki konaklama maliyetlerini doğrudan artıracak ve en çok da Türk turistleri etkileyecek.

Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği İngiltere'nin başkenti Londra’da konaklama yapan ziyaretçilere yeni bir “turist vergisi” getiriliyor.

Parlamento’da görüşülen yetki devri yasasının kabul edilmesi halinde, başkentte gecelik 1 ila 5 sterlin arasında değişen yeni bir vergi uygulanacak.

Vergi oranının yüzde bazlı uygulanması durumunda ise otel fiyatlarına %3–%5 arası ek ücret yansıyabileceği belirtildi.

Yeni uygulamanın yılda 240 milyon sterline kadar gelir sağlaması bekleniyor.

YETKİ BELEDİYE BAŞKANI KHAN’A VERİLECEK

Maliye Bakanı Rachel Reeves’in, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan’a vergi yetkisi vermesi planlanıyor.

Elde edilecek gelirler turizm altyapısına, ulaşım sistemine ve şehir hizmetlerine aktarılacak.

2024 yılında Londra’da toplam 89 milyon geceleme gerçekleştiği dikkate alındığında, yeni verginin şehrin bütçesine ciddi bir katkı yapacağı öngörülmekte.

İSKOÇYA VE GALLER UYGULAMAYA GEÇTİ; LONDRA SIRADA

İngiltere, G7 ülkeleri arasında yerel yönetimlerin turist vergisi koymasına izin vermeyen tek ülkeydi. Ancak tablo değişiyor.

İskoçya: Konaklama ücretinin belirli yüzdesi üzerinden vergi alıyor.

Galler: 2026’dan itibaren gecelik 1,30 sterlin alacak.

Londra: Bu iki modelden birini seçmeye hazırlanıyor.

Londra’nın Paris, New York ve Toronto gibi turist vergisi uygulayan büyük şehirlere katılması bekleniyor.

SEKTÖR UYARIYOR: ZİYARETÇİ SAYISI DÜŞEBİLİR

Konaklama sektörü, özellikle Türk turistlerin yoğunlukla tercih ettiği başkentin bu adımının ziyaretçi sayısını olumsuz etkileyebileceği görüşünde.

UK Hospitality Başkanı Kate Nicholls, düzenlemeyi "vergi üzerine vergi" olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Zaten yüzde 20 KDV ödeniyor. Ek bir ücret, özellikle kısa süreli tatil için gelen ailelerin kararlarını etkileyebilir."

YEREL YÖNETİMLER TAM DESTEK VERİYOR

Westminster, Southwark ve Brent dahil birçok belediye, düzenlemeyi yıllardır talep ediyordu. Westminster Konsey Başkanı Adam Hug, şu açıklamayı yaptı:

"Gündüz nüfusumuz bir milyonu aşıyor. Bu yükün dengelenmesi için konaklama vergisi artık kaçınılmaz."

Yeni sistemle elde edilen gelirin yerel belediyelere aktarılması, kentin altyapı yatırımlarında önemli bir rahatlama sağlayacak.

LONDRA’DA YENİ DÖNEM KAPIDA

Turist vergisinin tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği, parlamentodaki sürecin tamamlanmasına bağlı. Ancak hükümet ve belediye arasındaki görüşmeler, Londra yakında turizme geceleme ücreti ekleyen metropoller arasına katılmış olacak.

Vergi kabul edilirse, Türk turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerden biri olan Londra’da konaklama maliyetleri ilk kez resmi olarak artacak.

MÜZEYYEN BIYIK

