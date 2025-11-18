Avrupa Birliği Konseyi, üçüncü ülke vatandaşlarına tanınan vize muafiyetinin askıya alınmasını kolaylaştıran düzenlemeye resmen onay verdi.

Avrupa Birliği, insan hakları ihlali yapan veya uluslararası kararlara uymayan ülkelerin vatandaşlarına tanınan vizesiz seyahat hakkını çok daha hızlı biçimde askıya alabilecek.

Brüksel’den yapılan yazılı açıklamada, Şengen Bölgesi’ne kısa süreli vizesiz seyahat hakkını düzenleyen mekanizmanın güncellendiği duyuruldu.

Yeni düzenlemeyle AB, insan hakları ihlalleri yapan, uluslararası mahkeme kararlarına uymayan veya AB çıkarlarına aykırı sonuçlar doğuran ülkelere karşı çok daha hızlı adım atabilecek.

Avrupa’nın çıkarlarını önceleyen mekanizma, Ukrayna, Japonya, İngiltere ve Batı Balkan ülkeleri dahil 60’tan fazla ülkeyi ilgilendiriyor.

İNSAN HAKLARI, VATANDAŞLIK PROGRAMI VE UYUMSUZLUK: ASKI İÇİN ÜÇ KRİTİK BAŞLIK

Yeni sisteme göre AB, herhangi bir ülkenin vize serbestisini şu durumlarda askıya alabilecek:

İnsan hakları ihlalleri, uluslararası kararlarla uyumsuzluk ve AB'nin vize politikasına aykırı uygulamalar.

Ayrıca gerçek bağı olmayan kişilere yatırım yoluyla vatandaşlık verilmesi de askı gerekçesi sayılacak.

Karar yürürlüğe girdiğinde AB, bu ilkelere uymayan ülkelerin vize muafiyetini geçici olarak kaldırabilecek ve şartlar düzelmezse tamamen iptal edebilecek.

ASKI SÜRESİ 12 AYA ÇIKIYOR

Mekanizmanın devreye alınmasını kolaylaştıran düzenleme, ilk askı dönemini 9 aydan 12 aya yükseltiyor.

Gerekirse bu süre 24 aya kadar uzatılabilecek. AB’nin ilgili ülkeyle temas kurması, ihlalleri gidermesi ve geri adım attırması için böylece daha geniş bir takvim sağlanacak.

Sorunlar çözülemezse vize serbestisi tamamen rafa kaldırılabilecek.

İSRAİL TARTIŞMASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Düzenleme haziran ayında ortaya çıktığında, AB’nin bu mekanizmayı İsrail’e karşı kullanabileceği ihtimali Avrupa basınında geniş yer bulmuştu. Vanuatu Cumhuriyeti’nin, Rus vatandaşlarına yatırım yoluyla vatandaşlık vererek AB’ye geçiş kolaylığı sağladığı gerekçesiyle askıya alınan vize muafiyeti ise şu ana kadar bu mekanizmanın tek uygulanmış örneği.

KİMLER ETKİLENEBİLİR?

Mevcut sistemde İsrail, Avustralya, Japonya, İngiltere, Ukrayna ve Batı Balkan ülkeleri dahil 61 ülke, 180 gün içinde 90 güne kadar Şengen’e vizesiz seyahat edebiliyordu. Yeni düzenleme, bu ülkelerin her biri açısından süreçleri daha kırılgan hale getiriyor.

