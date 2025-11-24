Başıboş atlar, Efeler Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan Kuyulu Mezarlığı'na girerek tahribat oluşturdu. Mezarların kırıldığını ve üzerine basıldığını gören vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.

Aydın'ın Efeler ilçesi kırsal Kuyulu Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir mahkeme süreciyle gündemde olan mezarlık alanı, bu defa da belediyenin ilgisizliğiyle tartışma konusu oldu.

BAŞIBOŞ ATLAR MEZARLARA ZARAR VERDİ

Vatandaşların iddiasına göre başıboş atlar çevrede yeteri kadar önlem bulunmaması dolayısıyla içeri girerek mezarların üzerinden geçti. Birçok mezar taşı kırılırken, mezarlık çevresindeki çitler de zarar gördü.

Başıboş atlar mezarlığı talan etti! Vatandaşlardan belediyeye tepki

VATANDAŞLARDAN BELEDİYEYE TEPKİ

Vatandaşlar alanın Efeler Belediyesi sorumluluğunda olduğunu ve mezarlık alanının belediye tarafından tamamen sahipsiz bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Mezarlığın aylardır bakımsız ve korumasız olduğunu belirten vatandaşlar, "Atlar bile rahatça giriyorsa ortada ciddi bir ihmal var. Yazın ottan kışın ise yağmurlar yağdığında çamurdan sudan içeri giremiyoruz. Belediyeden bir çözüm bekliyoruz ama kimse ilgilenmiyor" diyerek sitem etti.

Vatandaşlar ayrıca benzer tahribatların tekrar yaşanmaması için Efeler Belediyesi'nin bir an önce gerekli güvenlik tedbirlerini almasını istedi.

MAHMUT EKİNCİ

