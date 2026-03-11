TOK İstanbul sosyal konutları kura tarihine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyordu. Hak sahipliği başvurusu kabul-red isim listesi sonrası kura tarihine ilişkin de bir açıklama geldi. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ! İstanbul kura sonuçları bayram sonrasına mı kaldı?

Türkiye genelinde yürütülen ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak gösterilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde İstanbul etabı için bekleyiş sürüyor. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nda inşa edilecek toplam 100 bin konutun hak sahipleri, yapılacak kura çekimleriyle belirlenecek.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul kuralarının tarihi merak konusuydu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 milyondan fazla başvurunun olduğu İstanbul kurası için bayram sonrasını işaret etti.

MURAT KURUM BAYRAM SONRASINI İŞARET ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor.

Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart - 23 Mart tarihleri arasına denk geliyor. TOKİ İstanbul kura çekimi bayramdan sonra yani 23-29 Mart tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR İSİM LİSTESİ AÇIKLANMIŞTI



TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde İstanbul için kritik bir aşama geride kaldı. Yapılan değerlendirme sürecinin ardından başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı. Listelerde şehit yakınları ve gaziler, engelli vatandaşlar, emekliler, gençler ve üç çocuk ve üzeri aileler gibi kategorilere göre başvurular yer alıyor.

TOKİ KABUL LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

