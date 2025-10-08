ABD–İsrail'in gizli operasyonu ortaya çıktı! Donanma mensubunun annesi Gazze’den çıkarıldı

ABD Donanması’nda görev yapan bir denizcinin Filistinli annesi Ahlam Firwana, haftalar süren diplomatik temasların ardından Gazze Şeridi’nden gizli bir operasyonla tahliye edildi.

Operasyonun, ABD, İsrail ve Ürdün’ün koordinasyonu ile yürütüldüğü iletildi.

HAVA SALDIRILARINA KISA SÜRELİ ARA VERİLDİ

The Washington Post’un aktardığına göre, 59 yaşındaki Firwana’nın tahliyesi, İsrail’in hava saldırılarını geçici olarak durdurduğu bir zaman diliminde gerçekleştirildi.

İlgili Haber Gazze için yola çıkmışlardı! Vicdan gemisinde alıkonulanlar arasında milletvekilleri de var

OĞLUNUN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Firwana’nın oğlu, ABD Donanması Astsubayı Yunus Firwana, annesinin güvenliği için aylardır Washington ve Tel Aviv’e çağrılarda bulunuyordu.

ABD vatandaşı olan genç denizci, “Sadece annemin hayatta olduğundan emin olmak istiyorum” sözleriyle yetkililere seslenmişti.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarını yoğunlaştırdığı dönemde, Firwana ailesine ait yedi katlı bina hava bombardımanında yıkıldı. Aile, enkaz altında ve temel ihtiyaçlardan tamamen yoksun şekilde günlerce hayatta kalmaya çalıştı.

ABD’li ve Ürdünlü kaynaklar, operasyonun “yalnızca insani amaçla” gerçekleştirildiğini belirtti. Kaynaklara göre, bu süreçte Gazze’nin kuzeyinde sivillerin geçici olarak tahliyesine izin verildi.