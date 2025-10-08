Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gazze için yola çıkmışlardı! Vicdan gemisinde alıkonulanlar arasında milletvekilleri de var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan gemilere İsrail askerleri tarafından müdahaleler devam ediyor. İsrail askerlerinin müdahale ettiği Vicdan gemisinde alıkonulanlar arasında üç milletvekilinin bulunduğu öğrenildi. Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün sosyal medya hesabından alıkonulduğunu anlattığı video paylaşılırken, hayatlarından endişe duyulduğu da belirtildi.

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

Alıkonulanlar arasında bulunan ve İtalya'dan yola çıkan Vicdan gemisinde üç milletvekilinin olduğu bildirildi. Kafilede yer alan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kendisiyle birlikte Saadet Partisi'nden Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca'nın da alıkonulduğu ve hayatlarından endişe duyulduğu belirtildi.

Sema Silkin Ün'ün hesabından son olarak bir video paylaşıldı. Videoda Ün'ün "Ben Sema Silkin Ün, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekiliyim. Eğer bu videoyu izliyorsanız, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukayı kırmak amacıyla çıktığım yolculuk sırasında, yine hukuka aykırı bir şekilde İsrail güçleri tarafından alıkonulmuş olduğum anlamına gelir." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Paylaşımda TBMM'nin ve Dışişleri Bakanlığı'nın resmi hesapları da yer aldı.

