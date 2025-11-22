Kızılcık Şerbeti dizisinin heyecan dolu yeni sezonunda, izleyicinin yakından tanıdığı bir karakterin geri döneceği iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Geçtiğimiz sezon hikayeden ayrılan Rüzgar karakterini oynayan ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı'nın yeniden kadroya dahil olabileceği öne sürüldü.

Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonunda flaş bir transfer iddiasıyla yeniden gündeme oturdu.

Geçtiğimiz sezon hikâyeden ayrılan Rüzgar karakterinin diziye geri dönüp dönmeyeceği, sosyal medyada ve kulislerde konuşulmaya başlandı.

Nursema ile yaşadığı ilişkilerle dikkat çeken Rüzgar'ın yeniden kadroya dahil edilip edilmeyeceği, geniş bir izleyici kitlesi arasında merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti Rüzgar geri mi döndü? Yiğit Kirazcı’nın dizideki akıbeti merak ediliyor

KIZILCIK ŞERBETİ RÜZGAR GERİ Mİ DÖNDÜ?

Birsen Altuntaş, Nursema’ya partner olarak diziden ayrılan eski birinin geri döneceğini açıkladı. Ardında gözlet "Rüzgar" karakterini oynayan Yiğit Kirazcı'ya çevrildi.

İddiaya göre, Rüzgar karakteri 117. bölümle dizide yeniden dahil olacak. Kızılcık Şerbeti’nin yenilenen hikayesi henüz tam oturmadı. Sosyal medyada en çok konuşulan olay sonrası ilerleyen bölümlerde Rüzgar'ın akıbeti belli olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ RÜZGAR KİMDİR?

Yiğit Kirazcı'nın oynadığı Rüzgar karakteri Alev'in eski sevgilisi olarak diziye dahil olmuştur.

Nursema, reklam ajansı bulunan Rüzgar'ın yanında çalışmaya başlamıştır. Kısa sürede yakınlaşan çift senaryo gereği ayrılmıştır. Rüzgar Nursema'ya mektup göndererek ilişkilerini sonlandırmıştır. Böylelikle Yiğit Kirazcı diziye veda etmişti.

Öte yandan Yiğit Kirazcı'nın 117. bölümde yeniden Kızılcık Şerbeti'nde yer alacağı belirtildi.

SEVCAN GİRGİN

