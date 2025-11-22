Bağcılar’da gece saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Giriş katta başlayan alevler kısa sürede tüm binayı etkisi altına alırken, içeride kalan 70 yaşındaki bir kişi itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 03.45 sıralarında İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 512'nci Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Kompresör tamiri yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararak binanın üst katlarına doğru yayıldı.

BİR KİŞİ HASTANEDE

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda yaşayanlar kendi imkânlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, iş yerinde kaldığı öğrenilen Z.A. (70) yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı adam, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşanan bina, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrilerek kontrol altına alındı. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu alevler tamamen söndürülürken, yangının bina içini sardığı anlara ait görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası