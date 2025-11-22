Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İBB Meclisi’nde yolsuzlukları tek tek sıralarken, CHP’li başkan mikrofonu kapattırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, bütçe görüşmelerinde AK Parti Grubu adına konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in mikrofonunu kapattırdı.

Başkan Cin, depremden ulaşıma, bütçeden kadrolaşmaya kadar birçok başlıkta çarpıcı rakamlar paylaşarak CHP’ye ve İBB yönetimine ağır eleştiriler yöneltti. Gündemin sadece bir bütçe görüşmesi değil, İstanbul’un geleceğini belirleyecek bir dönemeç olduğunu söyleyen Ahmet Cin, CHP’li yönetimin İstanbul’u “çöküş, vesayet ve yolsuzluk döngüsüne sürüklediğini” iddia etti.

"MİKROFONU KAPATIN"

Cin, “Bizi dinlemiyorsanız CHP’li olduğundan şüphe olmayan CHP’lileri dinleyin, bu hipnozdan çıkın, bu vesayetten kurtulun” çağrısında bulundu.

Bu sözlerin ardından Meclis’te tansiyon yükselirken, Başkanvekili Nuri Aslan, Başkan Cin’in İmamoğlu eleştirileri üzerine ‘Mikrofonu kapatın’ diyerek oturuma ara verdi.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası