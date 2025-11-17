Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde ayrılıkların ardından yeni transferler netleşti. Diziden dört oyuncunun ayrılmasının ardından yapım ekibi, kadroya katılacak dört yeni ismi duyurdu. Hem mevcut hikayeyi hem de karakter ilişkilerini değiştirecek bu yeni oyuncular izleyici tarafından merakla araştırılıyor.

Kızılcık Şerbeti’nde geçen hafta yaşanan ayrılıkların ardından yapımcılar yeni dönemin kadro yapılanmasını belirledi. 114. bölümle birlikte başlayacak zaman atlaması sonrasında diziye güçlü isimler katılacak. Hem yeni karakterlerin hikayeye etkisi hem de dizinin gidişatı izleyicinin gündeminde.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE KATILACAK YENİ OYUNCULAR KİM?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda dört önemli oyuncu diziye dahil oluyor. Seray Kaya, 6 aylık zaman atlamasıyla birlikte hikayeye güçlü bir iş insanı olan Başak karakteriyle katılıyor. Karakterin diziye yeni bir güç dengesi getireceği yorumları yapılıyor.

Seray Kaya

Usta oyuncu Hakan Karahan ise Tuncay rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Başarılı iş insanı olarak kurgulanan Tuncay’ın Ömer (Barış Kılıç) ile karşı karşıya geleceği bilgisi paylaşıldı. Ünal ailesinin dinamiklerini değiştirecek bir başka transfer ise Özge Borak oldu. Borak, Abdullah'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) yeni eşi Salkım karakterini canlandıracak. Ayrıca genç oyuncu Yalçın Hafızoğlu da Emir rolüyle kadroya dahil oldu.

Özge Borak

Hikayeye eklenen bir diğer isim ise Yargı dizisinden tanınan Zeynep Parla oldu. Genç oyuncu, Salkım’ın kızı Elif olarak Ünal Köşkü’ne giriş yapacak. Elif, Abdullah'ın üvey kızı; Fatih ve Nursema’nın ise üvey kardeşi olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN KİMLER AYRILDI?

Dizide dört oyuncunun ayrılmasıyla büyük değişim yaşanıyor. Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Yüzgüleç geçtiğimiz bölümde Kızılcık Şerbeti’ne veda etti. Bu ayrılıkların ardından dizinin hikayesinin yeni bir döneme girdiği belirtiliyor.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan oyuncular

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası