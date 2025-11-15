Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde son bölüm, izleyicileri hem şaşırttı hem de sosyal medyada gündem oldu. Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç projeden ayrıldı. Ayrılık sonrası sette yaşanan gerilim ortaya çıktı. Türkoğlu’nun rol arkadaşı Doğukan Güngör’ü takipten çıkmasının ardından imalı paylaşım gecikmedi.

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünün hemen ardından, sosyal medyada önemli bir hareketlilik yaşandı. Sıla Türkoğlu, projeden ayrılır ayrılmaz eski partneri Doğukan Güngör ve Feyza Civelek’i takipten çıkardı.

FEYZA CİVELEK’TEN EMRAH ALTINTOPRAK’A: BEN ENGELLEDİM

Sosyal medyadaki adım, sette yaşananların perde arkasına dair izleyicilerde merak uyandırdı. Benzer şekilde, Emrah Altıntoprak da partneri Feyza Civelek’i takipten çıkmıştı.

Civelek yaptığı açıklamada, ilk hamlenin kendisinden geldiğini belirtti. Ünlü oyuncu açıklamasında “Ben işin gerçeğini söylesem daha doğru olur. İlk ben takipten çıktım ve ben sevmediklerimi engelliyorum ve direkt engelledim. O yüzden bu konuyu uzatmama gerektiğinin kanısındayım. Daha fazla onun hakkında konuşmak istemiyorum” dedi.

Emrah Altıntoprak - Feyza Civelek

DOĞUKAN GÜNGÖR: HAYAT ŞAŞIRMAMAYI ÖĞRETTİ

Olaylar sosyal medyaya taşındıktan kısa süre sonra Doğukan Güngör, eski partneri Türkoğlu’na göndermeli bir mesaj paylaştı. X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede viral olurken, dizinin hayranları yorumlarda şaşkınlıklarını dile getirdi. Güngör imalı mesajında “Hayat şaşırmamayı, herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti” dedi.

Doğukan Güngör - Sıla Türkoğlu

Sosyal medyada yaşanan bu gelişmeler, Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde ve oyuncular arasında uzun süredir devam eden gerilimi gözler önüne serdi. Dizinin hayranları, ayrılıkların ardından oyuncuların arasındaki ilişkiler konusunda yorum yapmadan edemedi.

MELİN ÖZTÜRK

