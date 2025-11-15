15 Kasım Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi ve programlar izleyicilerle buluşacak. Özellikle ATV’de final yapacak olan Aynadaki Yabancı yakından takip edilecek. Öte yandan TV8'de 20.00'de Türkiye-Bulgaristan maçı ekrana gelecek.

Cumartesi akşamı televizyon yayın akışını merak eden izleyiciler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TRT 1 gibi ulusal kanallarda hangi dizilerin yayınlanacağını araştırıyor.

15 KASIM BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi akşamı ulusal kanalların yayın akışı, yerli diziler ve eğlence programlarıyla dolu bir içerik sunuyor. Kanal D’de “Güller ve Günahlar” yeni bölümüyle ekranlarda yer alırken, Show TV’de “Güldür Güldür Show” izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak. TRT 1’in sevilen dizisi “Gönül Dağı” ise yine geniş bir kitleyi ekran başına toplamaya hazırlanıyor.

NOW TV’de “Ben Leman”, Star TV’de “Kocan Kadar Konuş” filmi izleyici karşısına çıkacak. Bu akşam en dikkat çeken yapımlardan biri de ATV’de yayınlanacak olan “Aynadaki Yabancı”o oluyor.

CUMARTESİ AKŞAMI TV'DE NELER VAR?

Cumartesi akşamları genellikle hem dram hem de eğlence ağırlıklı yapımlar öne çıkıyor. Bu akşam da kanalların yayın akışı, geniş bir kitleye hitap eden dizi ve programlarla şekillenmiş durumda. TRT 1’in uzun soluklu dizisi “Gönül Dağı” her hafta olduğu gibi izleyici ilgisini yüksek tutarken, Show TV’deki “Güldür Güldür Show” eğlence arayanlara alternatif sunuyor. Kanal D’de ise “Güller ve Günahlar” hem gündüz hem akşam kuşağında ekrana geliyor.

ATV'de ise Aynadaki Yabancı, beklentilerin altında kalan reyting performansı nedeniyle 7. bölümde final yapıyor. Dizi, hem tekrar bölümüyle hem de final bölümüyle izleyici karşısına çıkarak ekrana veda ediyor.

TV8'de ise 20.00'de Türkiye-Bulgaristan maçı ekrana gelecek.

AYNADAKİ YABANCI NEDEN FİNAL YAPTI?

Aynadaki Yabancı, 4 Ekim 2025’te yayın hayatına başlamasına rağmen hedeflenen reyting başarılarını elde edemedi. Özellikle AB grubunda ilk 10’a giremeyen yapım, kısa sürede istenilen izleyici kitlesini toparlayamadı. Bunun sonucunda yapım ekibi, dizinin 7. bölümde final yapmasına karar verdi. Bugün yayınlanacak final bölümüyle dizi ekrana veda edecek.

İREM ÖZCAN

