Yurt genelinde mevsimin ilk karı etkisini göstermeye başladı. Adıyaman’dan Hakkari’ye, Tokat’tan Kars’a kadar yüksek kesimler beyaza büründü kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreye kadar ulaştı. Kapadokya’da peribacaları karla masalsı bir görünüme kavuştu. Kar yağışı bazı köy ve geçitlerde ulaşımı aksatırken, doğa ve turizm bölgelerine eşsiz manzaralar sundu.

Mevsimin ilk karı yurdun yüksek kesimlerini beyaza bürüdü, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Ancak kar, bazı köy ve geçitlerde ulaşımı aksatırken vatandaşlar için zorlu anlar da yaşattı.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. İlçede dün başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü.

HAKKARİ

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak, sabaha doğru bazı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla Durankaya beldesi ve yüksek kesimlerdeki bazı köyler beyaza büründü.

KAR ANİDEN BASTIRDI

Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Meralarda koyunlarını otlatan besiciler, karın aniden bastırmasıyla zor anlar yaşadı, hayvanlarını yerleşim yerlerinin yakınına indirdi.

Yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

TOKAT

Kent genelinde yüksek kesimlerde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ile Artova ilçesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

KAYSERİ

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Kentte gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Talas ve Melikgazi ilçelerinin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, Erciyes'e çıkan yolların trafiğe kapanmaması için aralıklarla çalışma yürütüyor.

YOZGAT

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezi ile yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Kar yağışının ardından Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

KARS

Sarıkamış ilçesinde de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla Sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı.

Susuz ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla köyler beyaza büründü.

Merkeze bağlı Akdere köyünde de bazı besiciler hayvanlarını kar altında otlatmaya çalıştı.

BOLU

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Gerede ilçesindeki Arkut Kayak Merkezi ile Kartalkaya, Sarıalan, Aladağ Yaylası ve Abant Gölü Milli Parkı'nın yüksek noktalarına gece saatlerinde kar yağdı.

Kar yağışının etkili olduğu yerler, beyaza büründü.

Bölgede karla kaplanan ormanlar ve yaylalar, güzel görüntü oluşturdu.

NEVŞEHİR

Nevşehir ve çevresinde sabaha karşı başlayan kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, karla kaplanan peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gezinti yapıp fotoğraf çekti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turlarının iki gündür gerçekleştirilemediği bölgede, meteoroloji verilerine göre kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

TUNCELİ

Kent genelinde dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak, sabaha doğru bazı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları 86. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması başlattı.

VAN

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Başkale ve Bahçesaray ilçesindeki tepeler de kar yağışıyla beyaza büründü.

Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet ve Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere geçitlerinde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.

