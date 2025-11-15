Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkisini hissettirdi
Hakkari'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Araçların üstü beyaz örtüyle kaplanırken, şehir merkezinde ise sağanak devam ediyor.
- Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerine kadar devam etti.
- Şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.
- Merkeze bağlı Otluca köyünde kar yağışı yoğun ve bazı araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
- Kent merkezini çevreleyen dağlar sabah beyaza büründü.
Kasım ayının ortasında sıcaklıklar aniden düşüşe geçti, sağanak beraberinde geldi. Doğunun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji'nin uyardığı iller arasında yer alan Hakkari'de de kar yağışı etkisini hissettirdi.
ARAÇLAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde de kent genelinde etkisini sürdürdü. Şehir merkezinde aralıklarla devam eden yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Merkeze bağlı Otluca köyünde kar yağışı etkili olurken, köyden gelen bazı araçların beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.
Köy sakinleri, yüksek kesimlerdeki kar yağışının yoğun olduğunu, şehir merkezinde ise yağmurun devam ettiğini ifade etti.
Kent merkezini çevreleyen dağlar sabah saatleriyle birlikte tamamen beyaza bürünürken, hava sıcaklıklarının düşmesi yüksek bölgelerde kar yağışının süreceğine işaret ediyor. Şehirde yağmur etkisini gösterirken yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.