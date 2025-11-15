Hakkari'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Araçların üstü beyaz örtüyle kaplanırken, şehir merkezinde ise sağanak devam ediyor.

Kasım ayının ortasında sıcaklıklar aniden düşüşe geçti, sağanak beraberinde geldi. Doğunun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji'nin uyardığı iller arasında yer alan Hakkari'de de kar yağışı etkisini hissettirdi.

ARAÇLAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde de kent genelinde etkisini sürdürdü. Şehir merkezinde aralıklarla devam eden yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Merkeze bağlı Otluca köyünde kar yağışı etkili olurken, köyden gelen bazı araçların beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.

Köy sakinleri, yüksek kesimlerdeki kar yağışının yoğun olduğunu, şehir merkezinde ise yağmurun devam ettiğini ifade etti.

Hakkari kent merkezinde kuvvetli sağanak etkili oluyor

Kent merkezini çevreleyen dağlar sabah saatleriyle birlikte tamamen beyaza bürünürken, hava sıcaklıklarının düşmesi yüksek bölgelerde kar yağışının süreceğine işaret ediyor. Şehirde yağmur etkisini gösterirken yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası