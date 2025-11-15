Denizli'de su borusu döşemek için yapılan kazıda toprak altından insan kemikleri ve 5 küp çıktı. Bölgede çalışmalar devam ederken, kemiklerin milattan 1500 yıl öncesine ait olduğu anlaşıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, arazide su borusu döşemek için açılan çukurda insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu.

KAZI ÇALIŞMASINDA BEKLENMEYEN KEŞİF

Ucarı Mahallesi'ndeki bir arazide su borusu döşemek için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kazı çalışması başlatıldı.

İNSAN KEMİKLERİ VE 5 KÜP TESPİT EDİLDİ

Çalışanlar, çukurda 5 ayrı küp olduğunu fark edince durumu jandarma ve Müze Müdürlüğüne bildirdi.

MİLATTAN ÖNCE 1500 YILINA AİT

Küpler içinde inceleme yapan müze görevlileri, insana ait olduğunu belirlediği kemiklerin milattan önce 1500 yılına ait olduğunu değerlendirdi.

ALANDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yetkililerin alanda başlattığı kurtarma kazısı sürüyor.

