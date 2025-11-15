Anadolu Ajansı (AA) • Denizli
Su borusu için kazdı, 5 küp ve insan kemikleri çıktı! Denizli'de beklenmeyen keşif
Denizli'de su borusu döşemek için yapılan kazıda toprak altından insan kemikleri ve 5 küp çıktı. Bölgede çalışmalar devam ederken, kemiklerin milattan 1500 yıl öncesine ait olduğu anlaşıldı.
Özetle
Yaşam
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, su boru döşenirken yapılan kazıda, milattan önce 1500 yılına ait insan kemikleri bulundu.
- DSİ ekipleri, Acıpayam ilçesine su borusu döşemediler.
- Çalışmalar esnasında 5 küp bulundu.
- Müze görevlileri inceleme yaptığında küplerin insan kemiği içerdiğini tespit etti.
- Kemiklerin milattan önce 1500 yıllarına ait olduğu düşünülüyor.
- Alanda kurtarma kazıları devam ediyor.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, arazide su borusu döşemek için açılan çukurda insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu.
KAZI ÇALIŞMASINDA BEKLENMEYEN KEŞİF
Ucarı Mahallesi'ndeki bir arazide su borusu döşemek için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kazı çalışması başlatıldı.
İNSAN KEMİKLERİ VE 5 KÜP TESPİT EDİLDİ
Çalışanlar, çukurda 5 ayrı küp olduğunu fark edince durumu jandarma ve Müze Müdürlüğüne bildirdi.
MİLATTAN ÖNCE 1500 YILINA AİT
Küpler içinde inceleme yapan müze görevlileri, insana ait olduğunu belirlediği kemiklerin milattan önce 1500 yılına ait olduğunu değerlendirdi.
ALANDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yetkililerin alanda başlattığı kurtarma kazısı sürüyor.
