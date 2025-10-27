Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Denizli'de acı ölüm! Budamak için çıktığı ağaç yaşlı adamın sonu oldu

Denizli'de acı ölüm! Budamak için çıktığı ağaç yaşlı adamın sonu oldu

- Güncelleme:
Denizli'de kendisine ait bahçede ağaç budadığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde saat 14.00 sularında Hilmi Bulat (68), ikametindeki bahçedeki ağaçları budamak için dışarıya çıktı. Ağaçları budamak için tırmanarak yukarıya çıkan Hilmi Bulat, bir anda dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Düşmesinin ardından komşuları olayı gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Hilmi Bulat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

