Haberler > 3. Sayfa > Sakarya'da yaşlı kadının feci ölümü kamerada! "Kadın 50-60 metre ileriye düştü"

Sakarya'da yaşlı kadının feci ölümü kamerada! "Kadın 50-60 metre ileriye düştü"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki N.D.'ye otomobil çarptı. Yaşlı kadın hayatını kaybederken, o anlar kamera tarafından görüntülendi. Görgü tanığı ise talihsiz kadının 50-60 metre savrulduğunu söyledi.

Dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi’nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki N.D. isimli kadına (71), S.Y. idaresindeki 3otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan kadın metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan kadının yardımına ilk olarak çevredeki esnaf koşarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan N.D. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü S.Y.’nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sakarya'da yaşlı kadının feci ölümü kamerada!

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin aldığı hasar kazanın şiddetini gözler önüne sererken, aracın kadına çarptığı an ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, otomobilin çarpması ile birlikte kadının havaya savrulması ve daha sonrasında yere düşerek metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Devamında ise çevredeki vatandaşların panik ile yardım için bölgeye koştuğu görüldü.

"50-60 METRE İLERİYE DÜŞTÜ KADIN"

Öte yandan, bölgede esnaf olan Ferhat Yatçı ise kazanın ardından yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Kazanın olduğu bölgede esnafım. Kadın yaya geçidine yaklaştığı anda otomobil çarptı. Araç bayağı hızlıydı. Zaten vurma sesiyle ben kafamı çevirdim, kadını havada gördüm. Ortalama 50-60 metre ileriye düştü kadın. Ben hemen koştum ilk yardım yapayım diye. Gittim baktım kadın hareket etmiyordu. Nabzı atmıyordu. Diğer çevredeki esnaf arkadaşlar da yardıma koştu o esnada ambulansa haber verildi. Bu yol geniş çift şerit olduğu için araçlar hızlı geliyor. Yaya geçidini de fazla önemsemiyorlar."

