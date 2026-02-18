Altın fiyatlarında son dakika! 18 Şubat 2026 gram altın fiyatı 6.910 TL ve ons altın fiyatı da 4.915 dolardan güne başlıyor. Dünkü sert düşüşün ardından bugün ilk işlemlerde altında tepki alımları öne çıkıyor. ABD-İran müzakerelerinden pozitif sinyallerin gelmesi güvenli liman talebini düşürerek altında satış baskısını artırırken, FED üyelerinden “daha fazla faiz indirimi” olabileceğine yönelik açıklamalar sarı metaldeki düşüşü sınırlıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları küresel piyasalarda dünkü işlemlerde ons başına %-2,29 değer kaybetti ve 4.878 dolardan kapanış yaptı. Gün içerisinde en düşük 4.842 doları da test eden ons fiyatı, 6 Şubat sonrası işlemlerde en düşük seviyesini gördü.

Ardından gelen tepki alımları bugün de takip edilirken, ons fiyatında TSİ 06:00 itibarıyla 4.915 dolara yakın görünüm devam ediyor.

50 GÜNLÜK ORTALAMA

Son 5 işlem gününde ons altın 5.000 dolar seviyesinin altına konumlanırken, fiyatlar, önemli bir destek olarak gösterilen ve bugün itibarıyla 4.730 dolarda bulunan 50 günlük hareketli ortalamaya da yaklaştı.

18 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik iç piyasada gram fiyatına da yansıdı. 18 Şubat 2026 gram altın fiyatı 6.910 TL’den günde başlıyor. Geçen haftayı gram fiyatı 7.079 TL’den tamamlamıştı. Bu haftanın ilk 3 işlem gününde gram altındaki kayıp %-2’ye yaklaştı.

KAPALIÇARŞI’DA MAKAS

Öte yandan Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 7.370 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 12.035 TL’den gerçekleşiyor.

Ons ve spot gram fiyatındaki son gerilemenin ardından, fiziki gramda 1 kilo altın, yaklaşık 10 bin dolar yukarıda fiyatlanmaya devam ediyor.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

Altındaki son düşüş, ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerden olumlu sinyallerin gelmesinden kaynaklandı. İran basınındaki haberlerde; Cenevre'deki müzakerelerde tarafların bazı konularda mutabakat sağladığı belirtilirken, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın “nükleer silah hedeflerinin olmadığı” yönündeki açıklamaları da öne çıktı. Gelişmelerin ardından jeopolitik risklerde düşüşle birlikte piyasalarda güvenli liman talebi de geriledi.

FED’DEN AÇIKLAMALAR

Öte yandan ABD’de son açıklanan ocak ayı enflasyonunun yıllık %2,4 ile beklenti altında kalmasının ardından dikkatler de FED’e çevrilmişti.

Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee, “enflasyonun, yüzde 2’lik hedeflerine doğru gerilemeye devam etmesi” halinde, bu yıl “daha fazla faiz indirimi potansiyeli olabileceğini” söyledi.

Dolar faizinde yaşanabilecek düşüşler, altını elde tutmanın maliyetini de düşürerek kıymetli metallere destek oluyor.

