Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürürken deniz ulaşımı seferleri ile ilgili iptal kararları geldi. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Detaylara yapılan açıklamada yer verildi.

Bölgede etkisini artıran olumsuz hava şartları, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında bazı seferler iptal edildi.



İptal edilen seferler şu şekilde açıklandı:



07.00 Mudanya-Kabataş

08.00 Kabataş-Mudanya

09.30 Mudanya-Kabataş

09.30 Mudanya-Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas)-Kabataş

11.30 Kabataş-Mudanya

11.30 Kabataş-Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas)-Mudanya

Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel duyuruları resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası