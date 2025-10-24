İyi Parti ilçe başkanının oğlu silahlı kavgada hayatını kaybetti! Tekirdağ'da feci olay

Tekirdağ'ın Malkar Malkara ilçesinde Hayrabolu yolu üzerindeki Şahin Mahallesi sapağında bulunan bir akaryakıt istasyonunun restoranında korkunç bir olay gerçekleşti.

SÖZLÜ KAVGADA SİLAHLAR DA KONUŞTU

İddiaya göre, birkaç kişi restoranda oturan H.Y. ve Rıdvan Çolak ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kişilerin yanlarında getirdikleri silahla ateş açması sonucu Rıdvan Çolak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, H.Y. ağır yaralandı.

İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANINI OĞLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

H.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Rıdvan Çolak'ın, İyi Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak’ın oğlu olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.