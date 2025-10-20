Tekirdağ'da kaza! Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç dükkana daldı

Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; henüz belirlenemeyen bir nedenle H.S. idaresindeki 59 AJJ 038 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarpıp ardından iş yerine daldı.

Sesi duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmazken, araç ve dükkânda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.