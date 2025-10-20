Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tekirdağ'da kaza! Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç dükkana daldı

Tekirdağ'da kaza! Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç dükkana daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ&#039;da kaza! Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç dükkana daldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dükkana girdi.

Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; henüz belirlenemeyen bir nedenle H.S. idaresindeki 59 AJJ 038 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarpıp ardından iş yerine daldı.

Tekirdağ'da kaza! Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç dükkana daldı - 1. Resim

Sesi duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmazken, araç ve dükkânda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hatay’ı yağmur vurdu! Heyelan sonrası otoyolda ulaşım durduDeprem bulutları gerçek mi, nedir? Cirrocumulus bulutları merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay’ı yağmur vurdu! Heyelan sonrası otoyolda ulaşım durdu - 3. SayfaHatay’ı yağmur vurdu! Heyelan sonrası otoyolda ulaşım durduKayseri'de akılalmaz olay! Karısı eve almayınca binayı ateşe verdi - 3. SayfaKayseri'de akılalmaz olay! Karısı eve almayınca binayı ateşe verdiCezaevinden firar etti, katliam yaptı! Balıkesir'deki kanlı gecenin detayları ortaya çıktı - 3. SayfaCezaevinden firar etti, katliam yaptı!Balıkesir'de esrarengiz olay! Gerçek evin girişindeki kan lekesi ile ortaya çıktı - 3. SayfaGerçek evin girişindeki leke ile ortaya çıktıKayseri'de cinayet! İş adamına suikast düzenleyen zanlıyı JASAT yakaladı - 3. SayfaKayseri'de cinayet! İş adamına suikast düzenleyen zanlıyı JASAT yakaladıEdremit’te ikinci kanlı olay! Uzman çavuş cinayetiyle bağlantısı araştırılıyor - 3. SayfaKorkunç bir tesadüf mü, cinayet zinciri mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...