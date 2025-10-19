Eyüpsultan'da sıcak saatler! Park halindeki 8 araca çarptı, 'bir şey yok' deyip kaçtı

Olay saat 00.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Çağlar Sokakta meydana geldi. Kimliği tespit edilmeyen şahıs arabası ile girdiği sokakta bulunan 8 araca birden çarptı. Kazaya şahit olan çevredekiler ve araç sahipleri büyük korku yaşadı.

ARABALARIN HEPSİNDE HASAR VAR

Arabaların hepsi birbirine girdi, bir minibüs savrularak arazi kıyısındaki uçuruma asılı kaldı, hepsinde de büyük ölçekli maddi hasar meydana geldi.

SÜRÜCÜ KAÇARKEN YAKALANDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Zanlının aracını bir sokağa bıraktıktan sonra kaçtığı öğrenildi. Polis kısa sürede yakaladı.

ARAÇ SAHİPLERİ SESE KOŞTU!

Olayın mağdurlarından minibüs sürücüsü Adem Ayhan, "Akşam işten geldik, arabayı buraya park ettik. Saat 12 gibi tam yatmak üzereydik, öyle bir ses geldi ki bam güm, dedim bina falan uçuyor buradan. Çıktım baktım, benim arabayı ittirmiş, sonra yolun aşağısına inip süratli bir şekilde gittiğini gördüm. Burada komşulara, bize hepimize sıkıntı verdi. Arada arabasını buraya park ediyor, daha ileride oturuyor herhalde. Böyle bir olay zuhur etti, sıkıntıdayız hepimiz. Bu araba da iş aracı, sabah işe gidecektim zaten. Hepimize geçmiş olsun, Allah'tan çoluğa çocuğa, cana bir şey gelmedi." dedi.

"UTANMADAN BURADA GELİP "BİR ŞEY YOK" DİYOR"

Olayın mağdurlarından Ümit Büyükaydın ise, "İnsanların çalıştığı, kazandığı emeğini yedi gitti. Bir de geldi burada herkese yalan söylüyor, kızını getirmiş utanmadan o vurdu diye. Olay sadece arabaya vurmak değil, mahallede bu hızla insanları öldürecekti neredeyse. Terör estirdi burada bildiğiniz şekilde. Utanmadan burada gelip "bir şey yok" diyor, burada çocuk öldürebilirdi. Aşağı kadar kaçtı gitti. Burada insanların ekmeğiyle oynadı. Bakalım ne olacak, mahkemede görüşeceğiz, kim haklı kim haksız, kanunlar ne kadar geçerli göreceğiz.

Ben zaten burada oturuyorum, hem binanın aşağısına hem araca zarar verdi. İlerideki evin içerisine giriyordu neredeyse. Duvara çarptı, arabalara çarptı, binaya hasar verdi. Burada çocukların üzerinden geçiyormuş neredeyse." dedi.

Yapılan çalışmalar sonrası çarpılan araçlar çekicilerin yardımıyla sokaktan kaldırıldı.