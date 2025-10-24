ABD'de trafikte dehşet! Korna çaldı diye canından oldu

Akıllara durgunluk veren olay, ABD’nin Indiana eyaletinde yaşandı. 23 yaşındaki Deborah Benefiel, W.38. Cadde ile Georgetown Yolu'nun kesiştiği noktada trafik ışığının yeşil yandığını fark etmedi.

O sırada kadının arkasında bekleyen 21 yaşındaki sürücü, kadına korna çalarak yanından hızla geçti. Duruma öfkelenen Benefiel, kısa bir süre adamı takip ettikten sonra arabasına ateş açarak olay yerinden kaçtı.

KALBİNE İSABET ETTİ

Indy Star gazetesinin haberine göre, kurşunun genç adamın kalbi ve akciğerine isabet ettiği belirtilirken, olay esnasında kız arkadaşının da yolcu koltuğunda olduğu bildirildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan birkaç saat sonra yakalanan Benefiel, cinayet ve cezai ihmalkarlık suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan kadının evinde yapılan aramada, ikinci bir silah bulundu.

"BU ÖLÜM KABUL EDİLEMEZ"

Indianapolis Polis Şefi Chris Bailey, "Bu kurbanın ölümü hem yürek parçalayıcı hem de kabul edilemez. Bu trajedi, öfke ve şiddetin hayatları ve aileleri ne kadar çabuk mahvedebileceğinin acı bir hatırlatıcısı." dedi. Bailey, "Teknolojiyi kullanarak sorumlu kişiyi tespit edip tutuklamak için harekete geçen memurlarımızın, analistlerimizin ve dedektiflerimizin özverili çalışmalarından gurur duyuyorum' diye devam etti.

21 Ekim’de mahkemeye çıkarılan Benefiel’ın kefaletsiz bir şekilde tutuklu kalmasına karar verildi. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.