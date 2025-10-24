Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Nefes darlığı şikayetiyle başvurmuştu, ölümle burun buruna geldi! 2 yıl boyunca...

Nefes darlığı şikayetiyle başvurmuştu, ölümle burun buruna geldi! 2 yıl boyunca...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nefes darlığı şikayetiyle başvurmuştu, ölümle burun buruna geldi! 2 yıl boyunca...
Nefes Darlığı, Genetik Hastalık, Organ Nakli, Başarı Hikayesi, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Bolton kentinde yaşayan 45 yaşındaki avukat Heather Bluer, nefes darlığı ve kilo kaybını anksiyeteye bağladı ancak yapılan testler, akciğer ve karaciğerini etkileyen alfa-1 antitripsin eksikliği adlı nadir bir genetik hastalığı olduğunu ortaya koydu. İki yıl boyunca uygun donör bekleyen Bluer, nakil operasyonunun ardından 'adeta yeniden doğduğunu' söyledi.

İngiltere’nin Bolton kentinde yaşayan 45 yaşındaki avukat Heather Bluer, Covid-19 salgını sırasında başlayan nefes darlığı ve panik atak benzeri belirtilerle doktora başvurduğunda, ona anksiyete ve depresyon teşhisi konuldu.

Nefes darlığı şikayetiyle başvurmuştu, ölümle burun buruna geldi! 2 yıl boyunca... - 1. Resim

Kısa sürede ciddi kilo kaybı ve nefes darlığı yaşayan Heather, “Panik atak geçirdiğimi düşünüyordum ama aslında fiziksel olarak çöküyordum,” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Şikayetlerinin artmasıyla hastaneye giden kadına birçok ilaç verilmesine rağmen, hiçbiri hastalığına çare olmadı. 

NADİR GENETİK BİR HASTALIKMIŞ

Günden güne zayıflayan 45 yaşındaki kadına gittiği başka bir hastanede bir dizi tetkik yapıldı. Testler, Heather’ın akciğer ve karaciğerini etkileyen alfa-1 antitripsin eksikliği adlı nadir bir genetik hastalığı olduğunu ortaya koydu. Oksijen seviyesi kritik düzeye düşen kadın acil tedavi altına alındı. 

Nefes darlığı şikayetiyle başvurmuştu, ölümle burun buruna geldi! 2 yıl boyunca... - 2. Resim

Kalbinin sağ tarafında büyüme olduğu tespit edilen kadın, kalp ve akciğeri için nakil listesine alındı. Bu süreçte tamamen yatağa bağımlı hale gelen genç avukat, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 

"Çok yüksek seviyelerde morfin aldığım için çoğunu hatırlamakta zorlanıyorum, ama her gün 'bugün öleceğim gün mü olacak' diye düşünüyordum."

"TEKRAR ANNE OLABİLDİM"

İki yıl boyunca bekleyen kadın, uygun donör bulunmasından 12 saat sonra acil ameliyata alındı. Nakil sonrası hayatında yeni bir sayfa açıldığını belirten Heather, "Oğlumun futbol oynadığını ilk kez görebildim, kızımı alışverişe götürebiliyorum. Tekrar anne olabildim. Bu, hayatın bana verdiği en büyük armağan." ifadelerinde bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir il diken üstünde! 34 köyde şap karantinası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye, Eurofighter sürecinde sona yaklaştı! İngiltere’den yeşil ışık - Dünyaİngiltere’den Türkiye’ye beklenmedik jest!Trump duyurdu! Kanada ile tüm ticari görüşmeler sonlandı - DünyaO ülke ile tüm ticari görüşmeler sonlandıZelenskiy'den ateşkes açıklaması: Toprak tavizi olmayacak - DünyaZelenskiy: Toprak tavizi olmayacakGazze’de dalgalanan Türk bayrağı katilleri korkuttu! “Türklerin burada olması tam anlamıyla bir felaket” - DünyaGazze’de Türk bayrağı katilleri korkuttu!AB 200 milyar dolarlık Rus varlığında anlaşamadı: Ukrayna planı askıda kaldı - DünyaAB 200 milyar dolarlık Rus varlığında anlaşamadıABD'den uyarı geldi! "Netanyahu Gazze planını batırırsa, Trump da onu fena yapar" - Dünya"Netanyahu Gazze planını batırırsa, Trump da onu fena yapar"
Sonraki Haber Yükleniyor...