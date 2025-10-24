Nefes darlığı şikayetiyle başvurmuştu, ölümle burun buruna geldi! 2 yıl boyunca...

İngiltere’nin Bolton kentinde yaşayan 45 yaşındaki avukat Heather Bluer, Covid-19 salgını sırasında başlayan nefes darlığı ve panik atak benzeri belirtilerle doktora başvurduğunda, ona anksiyete ve depresyon teşhisi konuldu.

Kısa sürede ciddi kilo kaybı ve nefes darlığı yaşayan Heather, “Panik atak geçirdiğimi düşünüyordum ama aslında fiziksel olarak çöküyordum,” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Şikayetlerinin artmasıyla hastaneye giden kadına birçok ilaç verilmesine rağmen, hiçbiri hastalığına çare olmadı.

NADİR GENETİK BİR HASTALIKMIŞ

Günden güne zayıflayan 45 yaşındaki kadına gittiği başka bir hastanede bir dizi tetkik yapıldı. Testler, Heather’ın akciğer ve karaciğerini etkileyen alfa-1 antitripsin eksikliği adlı nadir bir genetik hastalığı olduğunu ortaya koydu. Oksijen seviyesi kritik düzeye düşen kadın acil tedavi altına alındı.

Kalbinin sağ tarafında büyüme olduğu tespit edilen kadın, kalp ve akciğeri için nakil listesine alındı. Bu süreçte tamamen yatağa bağımlı hale gelen genç avukat, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Çok yüksek seviyelerde morfin aldığım için çoğunu hatırlamakta zorlanıyorum, ama her gün 'bugün öleceğim gün mü olacak' diye düşünüyordum."

"TEKRAR ANNE OLABİLDİM"

İki yıl boyunca bekleyen kadın, uygun donör bulunmasından 12 saat sonra acil ameliyata alındı. Nakil sonrası hayatında yeni bir sayfa açıldığını belirten Heather, "Oğlumun futbol oynadığını ilk kez görebildim, kızımı alışverişe götürebiliyorum. Tekrar anne olabildim. Bu, hayatın bana verdiği en büyük armağan." ifadelerinde bulundu.