Trump duyurdu! Kanada ile tüm ticari görüşmeler sonlandı

ABD, Kanada ile tüm ticaret görüşmelerini sonlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ronald Reagan Vakfı, Kanada'nın Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin olumsuz konuştuğu sahte bir reklamı hileli bir şekilde kullandığını duyurdu." ifadelerini kullanan Trump, bunun ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer mahkemelerin kararlarına müdahale etmek için yapıldığını savundu.

Trump, gümrük vergilerinin ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu korkunç davranışları nedeniyle, Kanada ile tüm ticaret görüşmeleri sonlandırılmıştır." ifadesini kullandı.​​​​​​​