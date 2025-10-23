Putin'den iptal edilen Budapeşte zirvesi ve Trump sözleri: Hem toplantıyı hem de yeri ABD önerdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın iptal ettiği Macaristan görüşmesi hakkında, "Hem toplantının kendisi hem de yeri ABD tarafından önerildi" dedi.
Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesi halinde, alacağı cevabın çok sert olacağını belirtti.
