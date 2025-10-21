Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya muhabire verdiği cevabı konuşuyor! Beyaz Saray'dan "Annen seçti" açıklaması geldi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bir muhabirin ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhtemel görüşmesi için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi kimin seçtiğine ilişkin sorusuna "Annen seçti." cevabını vermişti. Leavitt'in cevabı dünyada ses getirirken, konuyla ilgili açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'de yayın yapan Huffington Post muhabiri S.V. Date'in "Budapeşte'yi kim seçti?" sorusuna "Annen seçti." cevabını vermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Muhabir S.V. Date'yi "uzun süredir Trump'a saldıran, Demokrat söylemlerini tekrarlayan bir solcu aktivist" olarak nitelendiren Leavitt, "Gerçek muhabir gibi davranan aktivistler mesleğe zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Huffington Post'un 17 Ekim tarihli haberinde muhabir Date, Sözcü Leavitt'e attığı mesajda Trump'ın Ukrayna'da barış konulu görüşme için Budapeşte'yi seçmesinin sembolik anlam taşıdığını belirtmişti.

Date, aynı mesajda Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınmasının ardından İngiltere, ABD ve Rusya tarafından 1994'te imzalanan Budapeşte Memorandumu'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair güvence verdiğini hatırlatmasının ardından, Trump-Putin görüşmesi için bu kenti kimin seçtiğini sormuştu. Leavitt de buna cevap olarak "Annen seçti" cevabını vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

