ABD Başkanı Trump, Hamas'ı yine tehdit etti... "Ortadan tamamen kaldırırız!"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında ateşkese rağmen yükselen tansiyona değinerek, "İsrail iki dakika içinde oraya girebilir. Ona oraya gitmesini istersem, ona ‘Oraya git ve durumu hallet’ diyebilirim. Ama şu anda bunu söylemedik. Biraz şans vereceğiz ve umarım şiddet biraz azalır" dedi.

Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’yi Beyaz Saray’da ağırlarken gazetecilere, “Hamas ile bir anlaşma yaptık; iyi davranacaklar, düzgün olacaklar, nazik olacaklar. Eğer olmazlarsa, gitmek zorunda kalırsak onları ortadan kaldıracağız. Ortadan kaldırılacaklar ve bunun farkındalar” dedi.

Trump, Amerikan güçlerinin Hamas’a karşı doğrudan müdahil olmayacağını belirterek, Gazze için uluslararası istikrar güçlerine katılmayı kabul eden onlarca ülkenin “müdahil olmak isteyeceğini” söyledi. Ayrıca, “İsrail de istersem iki dakikada içeri girer” ifadelerini kullandı.

Trump, Hamas’ın artık çok daha zayıf olduğunu ve İran gibi bölgesel destekçilerinin, ABD ve İsrail’in bu yıl düzenlediği saldırıların ardından muhtemelen devreye girmeyeceğini kaydetti.

PUTIN VE ZELENKIY BİRBİRLERİNDEN NEFRET EDİYOR

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Trump, "Putin ve Zelenskiy, birbirlerinden nefret ediyor ve bu da işleri zorlaştırıyor" dedi.

Ayıca Trump, bu sözlerin ardından, Bizim, kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı silahlarımız var. Onların geliştirilmesini dört yıl önce ben başlattım. ifadelerini kullandı.

"ÇİN İLE GAYET İYİ GİDİYORUZ"

Trump, Çin’in Tayvan’ı işgal edeceği yönündeki Pentagon değerlendirmelerine ilişkin şüphelerini dile getirdi. Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşürken gazetecilere, “Bence Çin ile gayet iyi oluruz. Çin bunu yapmak istemiyor” dedi.