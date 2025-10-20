Putin–Trump Zirvesi için start verildi! Kremlin 'umutluyuz' dedi

Dünya siyasetinin gözü yeniden Budapeşte’ye çevrildi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Macaristan’ın başkentinde yapılacak zirvede Ukrayna savaşında barış yönünde somut adımlar atılmasının hedeflendiğini açıkladı.

“ZİRVENİN ANA GÜNDEMİ UKRAYNA BARIŞI'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Moskova’nın Budapeşte zirvesini “Ukrayna’da barışçıl çözüm için ilerleme sağlama fırsatı” olarak gördüğünü duyurdu.

Peskov, toplantının yalnızca savaşın sona erdirilmesini değil, aynı zamanda Rusya-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açmayı da amaçladığını söyledi.

Zirvenin Budapeşte’de yapılacak olması, tesadüf değil; aksine diplomatik bir tercih.

Putin’in Viktor Orban’la uzun süredir süren pragmatik ilişkisi ve Trump’ın da Orban’la kurduğu “sıcak temas”, Macaristan’ı bu görüşme için en uygun zemin haline getirdi.

Washington ile Moskova arasında doğrudan temasın zorlaştığı bir dönemde, Orban’ın “köprü rolü” hem Rusya’nın Batı’ya yeniden açılımını, hem de Trump’ın Avrupa sahnesine güçlü dönüşünü kolaylaştırabilir.

“HAZIRLIKLAR YENİ BAŞLIYOR”

Kremlin, zirveye yönelik hazırlıkların henüz başlangıç aşamasında olduğunu duyurdu.

Putin’in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, iki liderin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Budapeşte’nin potansiyel bir mekan olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Uşakov, Trump ile Putin’in “çok verimli” bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, heyetlerin önümüzdeki hafta yüz yüze hazırlık toplantılarına başlayacağını söyledi.

Trump da görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Üst düzey ekiplerimiz buluştuktan sonra Putin’le iki hafta içinde Budapeşte’de görüşebiliriz” dedi.

İki lider, son olarak 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya gelmiş ancak Ukrayna savaşında bir ilerleme sağlanamamıştı.

“ZELENSKİY MASAYA OTURMAYA HAZIR”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin barış müzakerelerine açık olduğunu yineledi.

Ukrayna medyasına konuşan Zelenskiy, “Savaşı bitirebilecek her türlü görüşmeye katılmaya hazırım. Budapeşte belki en uygun yer değil ama davet edilmemiz durumunda değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, görüşmelerin “üçlü formatta” olabileceğini, yani Trump’ın hem Putin hem de kendisiyle ayrı ayrı görüşmeler yapabileceğini söyledi.

UKRAYNA, 25 PATRİOT SİSTEMİ İÇİN SÖZLEŞME HAZIRLIYOR

Zelenskiy, ABD ve Avrupa ülkeleriyle hava savunma sistemleri konusunda yoğun temas yürütüldüğünü açıkladı.

Kiev yönetiminin, 25 Patriot sistemi için üretici firmalarla uzun vadeli bir sözleşme hazırlığında olduğunu duyuran Zelenskiy, bu alımın “kolay olmayacağını ama hayati öneme sahip olduğunu” söyledi.

Patriot sistemlerinin finansmanının, dondurulmuş Rus varlıklarından ve Ukrayna’nın müttefikleriyle yaptığı ikili güvenlik anlaşmalarından karşılanması planlanıyor.

“TOMAHAWK TAKASI GÜNDEMDE” Zelenskiy, Trump ile geçtiğimiz hafta Washington’da yaptığı görüşmede, Ukrayna yapımı insansız hava araçlarıyla Tomahawk seyir füzelerinin takası konusunun gündeme geldiğini doğruladı. Putin’in bu ihtimalden “endişe duyduğunu” belirten Zelenskiy, “Rusya bu konuda karar alınmasından korkuyor. Ancak biz caydırıcılığımızı artırmak zorundayız” dedi.

KREMLİN: YAPILACAK ÇOK İŞ VAR

Peskov, Zelenskiy’nin katılımına ilişkin soruya “Henüz yapılacak çok iş var” cevabını verdi.

Rus sözcü, “Dışişleri bakanlıklarımız ve diplomatik kurumlarımız zirvenin detayları üzerinde çalışıyor. Şu anda somut bir format belirlenmiş değil” açıklamasını yaptı.