Deportivo Alaves-Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? İspanya La Liga

İspanya La Liga’nın 9. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. İç sahadaki performansıyla dikkat çeken Deportivo Alaves, bu kez Valencia’yı ağırlayacak. Deportivo Alaves-Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak belli oldu.

DEPORTİVO ALAVES-VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga’nın 9. haftasında heyecan verici bir mücadeleye sahne olacak. Deportivo Alaves, sahasında Valencia ile mücadele verecek.

Merakla beklenen Deportivo Alaves-Valencia maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DEPORTİVO ALAVES-VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Deportivo Alaves-Valencia maçı 20 Ekim Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak. 

DEPORTİVO ALAVES-VALENCİA MUHTEMEL 11

Alaves: Sivera, Otto, Tenaglia, Pacheco, Lekhedim, Vicente, Ibáñez, Blanco, Rebbach, Boyé, Martínez

Valencia: Agirrezabala, Correia, Tárrega, Copete, Vázquez, Rioja, Guerra, Pepelu, D. López, H. Duro, Danjuma

