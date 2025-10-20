Deportivo Alaves-Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? İspanya La Liga
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İspanya La Liga’nın 9. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. İç sahadaki performansıyla dikkat çeken Deportivo Alaves, bu kez Valencia’yı ağırlayacak. Deportivo Alaves-Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak belli oldu.
DEPORTİVO ALAVES-VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya La Liga’nın 9. haftasında heyecan verici bir mücadeleye sahne olacak. Deportivo Alaves, sahasında Valencia ile mücadele verecek.
Merakla beklenen Deportivo Alaves-Valencia maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
DEPORTİVO ALAVES-VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Deportivo Alaves-Valencia maçı 20 Ekim Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak.
DEPORTİVO ALAVES-VALENCİA MUHTEMEL 11
Alaves: Sivera, Otto, Tenaglia, Pacheco, Lekhedim, Vicente, Ibáñez, Blanco, Rebbach, Boyé, Martínez
Valencia: Agirrezabala, Correia, Tárrega, Copete, Vázquez, Rioja, Guerra, Pepelu, D. López, H. Duro, Danjuma
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan