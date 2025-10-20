Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan ve kan kanseri yani lösemiyle savaşı sürdüren 19 yaşındaki Yasemin Nenni, sosyal medyada paylaştığı video ile gündem olmuştu. Yasemin Nenni kimdir, neden öldü araştırılıyor.

YASEMİN NENNİ KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Yasemin Nenni, Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşıyordu. Uzun süredir lösemi hastalığıyla mücadele ettiği ve bu süreç boyunca moralini korumaya çalıştığı biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde Selda Bağcan’ın “Sürgün” adlı şarkısını hastane odasında seslendirdiği video ile gündem olmuştu. Ardından tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

YASEMİN NENNİ NEDEN ÖLDÜ?

Yasemin Nenni’nin vefatı, uzun süredir tedavi görmekte olduğu lösemi (kan kanseri) nedeniyle hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Nenni, Tarsus Mezarlığı’nda toprağa verildi.