Haberler > Haberler > 20 Ekim bugün hangi diziler var, saat kaçta?

20 Ekim bugün hangi diziler var, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
20 Ekim bugün hangi diziler var, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20 Ekim 2025 Pazartesi TV yayın akışı, Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi kanallarda dizilerle dolu bir program sunuyor. Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelirken 20 Ekim TV yayın akışı netleşti.

Hafta başının televizyon yayınları, izleyicilere dizi, yarışma ve haber programlarıyla çeşitlilik sunarken, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü kanalların yayın akışı da belli oldu. Seyirciler, günün programını planlamak için detayları araştırıyor.

20 EKİM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

20 Ekim Pazartesi akşamı televizyon ekranları dizi severler için oldukça hareketli geçecek. TRT 1’de “Cennetin Çocukları” 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D ekranlarında ise “Uzak Şehir” dizisi 34. bölümüyle yeni bölümüyle yayınlanacak. Her iki yapım da reytinglerde güçlü bir yarışa girecek.

20 Ekim bugün hangi diziler var, saat kaçta? - 1. Resim

Akşam kuşağında ayrıca yarışma ve eğlence programları da dikkat çekiyor. TV8 ekranlarında “MasterChef Türkiye” yine saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak. Show TV’nin akşam kuşağında ise “Güldür Güldür Show” yer alıyor. Bu yapımların yanı sıra Now TV ekranlarında “Halef: Köklerin Çağrısı” ve ATV'de "Gözleri KaraDeniz" dizileri tekrar bölümleriyle ekrana gelecek.

20 Ekim bugün hangi diziler var, saat kaçta? - 2. Resim

BU AKŞAM DİZİLER SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Kanal D’nin sevilen yapımı “Uzak Şehir” saat 20.00’de başlayacak ve 23.30 sularında sona erecek. TRT 1’de yayınlanacak olan “Cennetin Çocukları” dizisi de 20.00’de ekranlara gelecek. Her iki dizinin de ardından tekrar bölümleri gece kuşağında yayınlanacak.

20 Ekim bugün hangi diziler var, saat kaçta? - 3. Resim

TV8’de “MasterChef Türkiye” saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelirken, Show TV izleyicileri aynı saatte “Güldür Güldür Show” ile buluşacak. Akşam kuşağında hem dizi hem de eğlence programları arasında rekabet yaşanacak.

20 Ekim bugün hangi diziler var, saat kaçta? - 4. Resim

20 EKİM TV YAYIN AKIŞI

Kanal D: 20.00 - Uzak Şehir - Yeni Bölüm

Show TV: 20.00 - Güldür Güldür Show 

Star TV: 20.00 - Torontolu Adam 

TRT 1: 20.00 - Cennetin Çocukları - Yeni Bölüm

ATV: 20.00 - Gözleri KaraDeniz 

NOW TV: 20.00 - Halef: Köklerin Çağrısı

TV8: 20.00 - MasterChef Türkiye 

