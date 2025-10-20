Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Brawl Stars bakım molası ne zaman biter? Açıklama geldi

Brawl Stars bakım molası ne zaman biter? Açıklama geldi

Brawl Stars bakım molası ne zaman biter? Açıklama geldi
Supercell'in popüler mobil oyunu Brawl Stars, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü giriş sorunu nedeniyle bakım moduna girdi. Resmi açıklamanın ardından oyuncular Brawl Stars bakım molası ne zaman biter araştırılıyor. Amazon Web Services'te yaşanan sorun nedeniyle Brawl Stars dahil pek çok oyun çöktü.

Brawl Stars kullanıcıları, 20 Ekim 2025'te oyuna girişte sıkıntılar yaşarken, Supercell resmi X hesabından bakım duyurusu yaptı. 

BRAWL STARS BAKIM MOLASI NE ZAMAN BITER?

Brawl Stars bakım molası, SCID login sorunu nedeniyle başladı. Resmi duyuruya göre bakım "yakında" bitecek ancak net bir saat duyurusu yapılmadı. Bakım molası, teknik bir sorunu çözmek için uygulanıyor. Öğle saatlerinde duyurulan bakım molasının birkaç saat içinde sona ermesi bekleniyor. Resmi duyurular gelince haberimiz güncellenecektir. 

Brawl Stars bakım molası ne zaman biter? Açıklama geldi - 1. Resim

BRAWL STARS ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Amazon Web Servisces'te yaşanan sorun nedeniyle Brawl Stars oyununa giriş sağlanamıyor. Uygulama hakkında çöktü mü, neden açılmıyor sorgulamaları yapılırken sorunun üç saatin ardından giderildiği öğrenildi. Etkilenen uygulamaların aşamalı olarak düzelmesi bekleniyor.

