Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Turkcell Süper Kupa Finali ile bir kez daha sahne alıyor. Final karşılaşması öncesinde taraftarların merakla beklediği bilet satış süreci resmen başladı. Cumartesi günü oynanacak dev mücadele için detaylar netleşti. Futbolseverlerin ''Süper Kupa Finali maç biletleri satışa çıktı mı, Fenerbahçe-Galatasaray maç bileti fiyatları ne kadar, Süper Kupa finali nerede?'' soruları cevap buldu. İşte detaylar...

Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek Turkcell Süper Kupa Finali öncesi taraftarların merakla beklediği bilet süreci resmen başladı. Dev derbi öncesinde bilet fiyatları, satış koşulları ve maçın tarihi netleşirken, futbolseverlerin gözü bu kritik mücadeleye çevrildi. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maç bileti fiyatları ne kadar, Süper Kupa finali nerede?

Süper Kupa Finali biletleri satışa çıktı! Fenerbahçe-Galatasaray maç bileti fiyatları ne kadar, Süper Kupa finali nerede?

TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali için biletler satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre final karşılaşmasının biletleri passo.com.tr adresi ve Passo mobil uygulaması üzerinden taraftarların erişimine açıldı.

Süper Kupa Finali biletleri satışa çıktı! Fenerbahçe-Galatasaray maç bileti fiyatları ne kadar, Süper Kupa finali nerede?

SÜPER KUPA FİNAL MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Turkcell Süper Kupa Finali için belirlenen bilet fiyatları da netleşti. Organizasyon kapsamında fiyatlar iki farklı kategoride belirlendi. Batı ve Doğu tribünleri için bilet bedeli 3.000 TL olurken, Güney ve Kuzey tribünlerinde biletler 1.500 TL’den satışa çıkarıldı.

Galatasaray A.Ş. Batı Tribünü - 3.000 TL

Fenerbahçe A.Ş. Doğu Tribünü - 3.000 TL

Galatasaray A.Ş. Güney Tribünü - 1.500 TL

Fenerbahçe A.Ş. Kuzey Tribünü - 1.500 TL

Süper Kupa Finali biletleri satışa çıktı! Fenerbahçe-Galatasaray maç bileti fiyatları ne kadar, Süper Kupa finali nerede?

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE?

Süper Kupa Finali İstanbul’da oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek Turkcell Süper Kupa Finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na ev sahipliği yapacak.

Süper Kupa Finali biletleri satışa çıktı! Fenerbahçe-Galatasaray maç bileti fiyatları ne kadar, Süper Kupa finali nerede?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa Finali 10 Ocak Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası