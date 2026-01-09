Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şiddetli fırtına sırasında iskelede çalışan 3 işçi denize düştü. İçlerinden 2'si çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı, birinin ise cansız bedeni bulundu.

Kadınlar Denizi mevkisinde bir otele ait iskelede çalışma yapan 3 işçi şiddetli fırtına nedeniyle denize düştü. İşçiler dev dalgalar nedeniyle sudan çıkmakta zorlandı.

CESEDİ KIYIYA VURDU

İşçilerden M.D. ile A.K. çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Diğer işçi Mustafa Dağ'ın cesedi ise bir süre sonra kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

YARALI İŞÇİLERİN DURUMU AĞIR

Durumları ağır olan M.D. ve A.K. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otel yetkilisi ile iskelede çalışma yapan firmanın yetkilisi, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

