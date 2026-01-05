2026 Turkcell Süper Kupa, tarihinde ilk kez dörtlü formatla oynanırken organizasyonun yapısı ve katılan takımlar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yarı final maçları öncesinde ''Süper Kupa'da Beşiktaş neden yok, neden 4 takım var?'' en çok merak edilen başlıklar arasında öne çıktı.

Süper Kupa'da Beşiktaş neden yok, neden 4 takım var merak edilirken Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası sonuçlarıyla şekillenen yeni format detayları da netlik kazandı. Bu akşam ekranlara gelecek Galatasaray-Trabzonspor maçı ile merak konusu olan tüm detaylar da açıklandı.

Süper Kupada Beşiktaş neden yok, neden 4 takım var? Yarı final maçları başlıyor!

SÜPER KUPA'DA BEŞİKTAŞ NEDEN YOK?

2026 Turkcell Süper Kupa organizasyonunda siyah-beyazlı ekip yer almıyor. Beşitaş Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamladığı için Süper Kupa'da yok.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen yeni formata göre Süper Kupa’ya, Süper Lig’i ilk üç sırada bitiren takımlar ile Ziraat Türkiye Kupası’nda finale kalan ekipler katılabiliyor. Beşiktaş ligde ilk üçe giremediği ve Türkiye Kupası finalinde yer almadığı için Süper Kupa dışında kaldı.

SÜPER KUPA'DA NEDEN 4 TAKIM VAR?

Süper Kupa 2026 itibarıyla yeni bir formatla oynanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararıyla organizasyon tek maçlı klasik yapıdan çıkarılarak dörtlü turnuva sistemine dönüştürüldü.

Yeni format kapsamında Süper Lig şampiyonu, lig ikincisi, lig üçüncüsü ve Türkiye Kupası şampiyonu ya da finalisti Süper Kupa’da mücadele ediyor.

SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yeni formatla düzenlenen Süper Kupa’da yarı final karşılaşmaları Ocak ayının ilk haftasında oynanacak. Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yarı final mücadelesi 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 20.30’da Gaziantep Stadyumu’nda yapılacak.

Diğer yarı finalde ise Fenerbahçe ile Samsunspor 6 Ocak 2026 Salı günü saat 20.30’da Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Yarı finali kazanan iki takım, Süper Kupa finalinde mücadele etme hakkı elde edecek.

