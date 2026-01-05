Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa organizasyonunda değişikliğe giderek yeni formatı kamuoyuyla paylaştı. Bu akşam oynanacak Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı final maçı öncesi futbolseverler ''Süper Kupa yarı final tek maç mı, rövanş var mı?'' sorularının cevaplarını araştırmarya başladı. İşte Süper Kupa formatı ve tüm detaylar...

TFF’nin açıklamasına göre Süper Kupa karşılaşmaları 2026 Ocak ayında oynanacak. Takımların sezon öncesinde katılacağı UEFA eleme maçları da dikkate alınarak takvim buna göre planlandı. Peki, Süper Kupa yarı final tek maç mı, rövanş var mı?

Süper Kupa yarı final tek maç mı, rövanş var mı? İşte Süper Kupa formatı!

SÜPER KUPA YARI FİNAL TEK MAÇ MI?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte Süper Kupa yarı final karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Müsabakalar tarafsız sahada yapılacak, kazanan takım doğrudan finale yükselecek.

Karşılaşmalar eleme usulüne göre oynandığı için maçın normal süresinde eşitlik bozulmazsa uzatma dakikaları ve gerekmesi halinde penaltı atışlarıyla kazanan belirlenecek.

Süper Kupa yarı final tek maç mı, rövanş var mı? İşte Süper Kupa formatı!

SÜPER KUPA YARI FİNAL RÖVANŞ VAR MI?

Yeni Süper Kupa sisteminde yarı final maçlarının rövanşı olmayacak. Yarı finalde kaybeden ekip organizasyona veda ederken, kazanan takım Süper Kupa finalinde mücadele etme hakkı kazanacak.

Süper Kupa yarı final tek maç mı, rövanş var mı? İşte Süper Kupa formatı!

SÜPER KUPA FORMATI

Süper Kupa Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla dört takımlı yeni bir formatla oynanıyor. Organizasyonda yarı final ve final aşamaları yer alıyor.

Yarı finalde lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, kupa şampiyonu ile lig ikincisi karşı karşıya geliyor. Lig ve kupa sonuçlarına göre bazı sezonlarda lig üçüncüsü de turnuvaya dahil ediliyor.

Tüm maçlar tarafsız sahada ve tek maç eleme sistemiyle oynanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası