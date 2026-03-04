Bilecik'te kimliği belirlenemeyen 4 kişi, gece yarısı girdikleri kuyumcuyu 30 saniyede soyup milyonluk vurgun yaparak kayıplara karıştı.

Bilecik merkezdeki Teyfikbey Caddesinde gece saat 03.45 sularında kiralık bir araçla kuyumcu önüne gelen kimliği belirsiz 4 kişi, daha önceden kopyaladıkları kapının kepenklerini uzaktan kumanda ile açtı.

30 saniyede milyonlarca liralık soygun!

Ardından balyoz ile camı kırarak içeri giren 4 şahıs, 30 saniyede kuyumcuyu talan etti. Kiraladıkları araçlar kayıplara karışan şahıslar için polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan aracın plakası tespit edilirken, şahısların Bursa'nın Yenişehir ilçesine doğru gittileri belirlendi.

